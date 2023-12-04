'Yerel seçimde ittifak' tartışmaları sürerken... İYİ Parti CHP'nin teklifini reddetti!

İYİ Parti lideri Meral Akşener, CHP’nin yerel seçimlerde işbirliği önerisine Genel İdare Kurulu’ndan 'hayır' kararı çıktığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.12.2023 - 19:19
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31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçime aylar kala, 'ittifak' tartışmalarına son nokta konuldu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısına başkanlık yaptı.

Akşener, toplantının ardından Genel Merkez ek binasından ayrılırken, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Akşener, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) yerel seçimlerde işbirliği önerisine Genel İdare Kurulu’ndan 'hayır' kararı çıktığını belirtti.

İYİ Parti lideri “Hayır kararı mı çıktı?” sorusuna, “Evet, hayır kararı çıktı” yanıtını verdi.


31 Mart CHP işbirliği ittifak İyi Parti Meral Akşener

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