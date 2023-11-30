Son dakika... Özgür Özel ve Meral Akşener'in görüşmesi sona erdi! 'İttifak' açıklaması geldi...
Son dakika haberi.. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in görüşmesi sona erdi. Görüşmenin ardından konuşan Akşener, "Yerel seçimlerde işbirliğini Genel İdare Kurulumuzda yeniden görüşeceğiz" dedi.
Yerel seçime adım adım gidilirken, partiler arasındaki görüşmeler de hızlanıyor.
81 ilde de aday çıkaracağını duyuran İYİ Parti lideri Meral Akşener ile Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in İYİ Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmesi sona erdi.
İki lider görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Özel'in açıklamaları şöyle:
"Yaptığımız görüşmede çok iyi değerlendirmeler yaptık. Bir GİK kararıyla alınmış kararları vardı. Biz bu karara saygılı olduğumuzu bir yerel seçimlerde ittifak kelimesi yoruldu diye tekrar ettim. Yerel seçim ikili işbirliklerini gerektiriyor. İşbirliğinde olup olamayacağımızı, kararı yeniden gözden geçirilip geçirilmeyeceğini, birlikte çalışılıp çalışılmayacağına dair cevabımızı aldık."
Özel'in ardından konuşan Akşener ise "Yerel seçimlerde işbirliğini Genel İdare Kurulumuzda yeniden görüşeceğiz" dedi.
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