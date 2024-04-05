Yerel seçimin ardından AKP'den flaş karar! 4 tane kurulacak...

AKP, seçim sonuçlarının kapsamlı bir analizini yapmak üzere yeni bir yol haritası hazırladı. Buna göre sonuçların siyasi, ekonomik ve sosyolojik boyutlarını araştırmak üzere komisyonlar kurulacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.04.2024 - 10:41
Yerel seçimin ardından AKP'den flaş karar! 4 tane kurulacak...
Abone Ol google-news

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın seçim gecesi verdiği talimat ile, yerel seçimlerde yaşanan oy kaybının nedenlerini araştırmak için yol haritası belirlendi. 

Erdoğan başkanlığında toplanan MYK'da seçim analizi sunumu yapıldı.

Haber Global'in aktardığına göre; 59 sayfalık sunumda AKP'nin oy kaybı yaşadığı il ve ilçeler, oyunu artırdığı bölgeler detaylı olarak yer aldı. Sunumda 2019 ve 2024 seçimleri de kıyaslandı. 

Büyükşehir, 51 il ve ilçelerle birlikte belediye meclis üyeliklerindeki son durum masaya yatırıldı.

EKİP KURULACAK

Kurmaylarına rehavet uyarısı yapan Erdoğan, alınan sonuçları tek bir nedene indirgemenin kolaycılık olduğunu vurguladı. "Çalışacağız analiz edeceğiz nerede yanlışımız var ben dahil dönüp kendimize bakacağız" diyerek bir ekip kurulmasını istedi.

4 AYRI KOMİSYON

Bunun üzerine seçim sonuçlarını değerlendirmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çerçevesini çizdiği 4 ayrı komisyon kurulmasına karar verildi. Komisyonlar; siyasal, ekonomik, sosyolojik ve kampanya başlıklarında çalışma yapacak.

Genel başkan yardımcıları, akademisyenler ve ilgili bakanların yer alacağı komisyonlarda, 31 Mart Seçimleri; teşkilat, adaylar, mevcut parti programı, yerel yönetimler, ekonomi, partinin genel politikası ve işleyiş olmak üzere birçok parametrede detaylı incelenecek.


AKP haberleri

İlgili Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'randevu' çağrısı: Bu sefer sandalye kırık olmasın...

Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'randevu' çağrısı: Bu sefer sandalye kırık olmasın...
Resmi Gazete'de yayımlandı: Erdoğan'dan gece yarısı 'atama' kararları

Resmi Gazete'de yayımlandı: Erdoğan'dan gece yarısı 'atama' kararları
Kulis... Seçim öncesi son emekli diyaloğu: Erdoğan kurmayların önünde Şimşek'e sormuş

Kulis... Seçim öncesi son emekli diyaloğu: Erdoğan kurmayların önünde Şimşek'e sormuş
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Oyların yeniden sayıldığı Gaziosmanpaşa'da CHP kazandı

Oyların yeniden sayıldığı Gaziosmanpaşa'da CHP kazandı
CHP’li başkanın avukat oğlu ofisinde ölü bulundu!

CHP’li başkanın avukat oğlu ofisinde ölü bulundu!
'Kasayı boşalttığı' iddia edilen MHP'li Ergün, devir teslimde 'adalet' vurgusu yaptı!

'Kasayı boşalttığı' iddia edilen MHP'li Ergün, devir teslimde 'adalet' vurgusu yaptı!
Tek bir değişiklik var: Yeni 50 ve 200 TL’lik banknotlar tedavülde!

Tek bir değişiklik var: Yeni 50 ve 200 TL’lik banknotlar tedavülde!
RTÜK, TRT Haber’i 'incelemeye' aldı

RTÜK, TRT Haber’i 'incelemeye' aldı
Eşleri ile voleybol maçında buluştular… İmamoğlu ve Dedetaş’a yoğun ilgi!

Eşleri ile voleybol maçında buluştular… İmamoğlu ve Dedetaş’a yoğun ilgi!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu üçüncü kez mazbatasını aldı: Çağlayan'da 'Van' mesajı verdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu üçüncü kez mazbatasını aldı: Çağlayan'da 'Van' mesajı verdi
Meteoroloji açıkladı: 5 Nisan 2024 Cuma hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 5 Nisan 2024 Cuma hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?