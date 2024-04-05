Yerel seçimin ardından AKP'den flaş karar! 4 tane kurulacak...

Yayınlanma: 05.04.2024 - 10:41

Güncelleme: 05.04.2024 - 10:42

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın seçim gecesi verdiği talimat ile, yerel seçimlerde yaşanan oy kaybının nedenlerini araştırmak için yol haritası belirlendi.

Erdoğan başkanlığında toplanan MYK'da seçim analizi sunumu yapıldı.

Haber Global'in aktardığına göre; 59 sayfalık sunumda AKP'nin oy kaybı yaşadığı il ve ilçeler, oyunu artırdığı bölgeler detaylı olarak yer aldı. Sunumda 2019 ve 2024 seçimleri de kıyaslandı.

Büyükşehir, 51 il ve ilçelerle birlikte belediye meclis üyeliklerindeki son durum masaya yatırıldı.

EKİP KURULACAK

Kurmaylarına rehavet uyarısı yapan Erdoğan, alınan sonuçları tek bir nedene indirgemenin kolaycılık olduğunu vurguladı. "Çalışacağız analiz edeceğiz nerede yanlışımız var ben dahil dönüp kendimize bakacağız" diyerek bir ekip kurulmasını istedi.

4 AYRI KOMİSYON

Bunun üzerine seçim sonuçlarını değerlendirmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çerçevesini çizdiği 4 ayrı komisyon kurulmasına karar verildi. Komisyonlar; siyasal, ekonomik, sosyolojik ve kampanya başlıklarında çalışma yapacak.

Genel başkan yardımcıları, akademisyenler ve ilgili bakanların yer alacağı komisyonlarda, 31 Mart Seçimleri; teşkilat, adaylar, mevcut parti programı, yerel yönetimler, ekonomi, partinin genel politikası ve işleyiş olmak üzere birçok parametrede detaylı incelenecek.