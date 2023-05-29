Yayınlanma: 29.05.2023 - 15:06

Güncelleme: 29.05.2023 - 15:06

Belediye seçimlerinin ne zaman yapılacağı yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ni geride bıraktı. 14 Mayıs 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonrası AKP'nin milletvekili sayısı 266, CHP'nin milletvekili sayısı 169, MHP'nin 2023 yılındaki milletvekili sayısı 50, Yeşil Sol Parti'nin meclisteki sandalye sayısı 62, Yeniden Refah Partisi'nin 5, Türkiye İşçi Partisi 4 olarak belirlendi. 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için 28 Mayıs'ta tekrar sandık başına gitti. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 52.10 oy alarak yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Seçimin bitmesi ile beraber yurttaşlar yerel seçimlere odaklandı. Yerel seçimler ne zaman? 2024 belediye seçimleri ne zaman yapılacak?

YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?

Türkiye'de 5 yılda bir gerçekleştirilen seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyesi, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirleniyor.



Yerel yönetimlerin kamu hizmetlerinin vatandaşa en yakın biçimde sağlanması ve idarede etkinlik ve verimliliğin sağlanmasında merkezi bir konuma sahiplerdir. Yerel demokrasinin gelişmesinde yerel yönetimlerin seçilmeleri büyük önem arz etmektedir. Türkiye’de Anayasa'nın 67. maddesi yerel yönetimlerinin karar organlarının seçimle işbaşına geldiklerini belirtmektedir, 127. maddenin ilk fıkrası ise seçimlerin ve halk oylamalarının serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel oy açık sayım ve döküm esaslarına göre yargı gözetim ve denetimi altında yapılması gereğini öngörmektedir. 5 yılda bir yapılmaktadır.

BELEDİYE SEÇİMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?



Türkiye'de en son yerel seçimler, 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenmişti. Böylece yerel seçimlerin 2024 yılında yapılması bekleniyor. Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunu'nun 8. maddesindeki "Her seçim döneminin beşinci yılındaki 1 Ocak günü seçimin başlangıç tarihidir, Aynı yılın Mart ayının son Pazar günü oy verme günüdür" şartı yer alır.



YEREL SEÇİM İLE KİMLER SEÇİLİR?

Yerel seçimler ile;

- İl Belediye Başkanı





- İlçe Belediye Başkanı





- Belde Belediye Başkanı





- Köy muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri





- Mahalle muhtarları





- İl genel meclis ve belediye meclis üyeleri seçilir.



