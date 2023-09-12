Yerel seçimlere adım adım: AKP seçmeninin 3 büyükşehirde tercihi belli oldu

Yayınlanma: 12.09.2023 - 15:48

Güncelleme: 12.09.2023 - 15:48

Siyaset gündemi iktidarı ve muhalefetiyle yönünü tamamen yerel seçimlere çevirdi. Bu süreçte anketler de yeniden takip edilmeye başlandı.

Son olarak ORC Araştırma, AKP'nin aday olarak gösterebileceği isimler üzerinden bir anket çalışması gerçekleştirdi.

DİKKAT ÇEKEN SONUÇLAR

3-9 Eylül tarihleri arasında yapılan anket çalışması, İstanbul'da 4180, Ankara'da 2520, İzmir'de ise 1950 katılımcı ile gerçekleştirildi.

Katılımcılara önümüzdeki yerel seçimler için kamuoyunda adı AKP'nin büyükşehir belediye başkan adayı olarak geçen isimlerle ilgili kanaatleri soruldu.

İSTANBUL

ORC Araştırma'nın İstanbul için "Yerel Seçim Oy verme Eğilimleri" anketi sonuçları şöyle:

Tevfik Göksu

Oy veririm %44,2

Oy vermem %44,5

Kararsız %11,3

Murat Kurum

Oy veririm %42,1

Oy vermem %44,9

Kararsız %13

Fahrettin Koca

Oy veririm %40,2

Oy vermem %46,5

Kararsız %13,3

Süleyman Soylu

Oy veririm %38,7

Oy vermem %45,9

Kararsız %15,4

Hilmi Türkmen

Oy veririm %36,1

Oy vermem %47.8

Kararsız %16,1

ANKARA

ORC Araştırma'nın Ankara için "Yerel Seçim Oy verme Eğilimleri" anketi sonuçları şöyle:

Osman Gökçek

Oy veririm %43,9

Oy vermem %41,6

Kararsız %14,5

Süleyman Soylu

Oy veririm %43,2

Oy vermem %44,1

Kararsız %12,7

Murat Kurum

Oy veririm %41,5

Oy vermem %45,2

Kararsız %13,3

Turgut Altınok

Oy veririm %40,6

Oy vermem %46,9

Kararsız %12,5

Murat Köse

Oy veririm %40,2

Oy vermem %46,5

Kararsız %13,3

İZMİR

ORC Araştırma'nın İzmir için "Yerel Seçim Oy verme Eğilimleri" anketi sonuçları şöyle:

Hamza Dağ

Oy veririm %36,8

Oy vermem %52,5

Kararsız %10,7

Mahmut Özgener

Oy veririm %34,9

Oy vermem %53,2

Kararsız %11,9

Şebnem Bursalı

Oy veririm %32,8

Oy vermem %53,5

Kararsız %13,7

Mehmet Kasapoğlu