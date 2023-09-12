Yerel seçimlere adım adım: AKP seçmeninin 3 büyükşehirde tercihi belli oldu

ORC Araştırma, "Yerel Seçim Oy verme Eğilimleri" anketiyle Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde AKP'nin potansiyel adaylarının alabilecekleri oy oranını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.09.2023 - 15:48
Yerel seçimlere adım adım: AKP seçmeninin 3 büyükşehirde tercihi belli oldu
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Siyaset gündemi iktidarı ve muhalefetiyle yönünü tamamen yerel seçimlere çevirdi. Bu süreçte anketler de yeniden takip edilmeye başlandı.

Son olarak ORC Araştırma, AKP'nin aday olarak gösterebileceği isimler üzerinden bir anket çalışması gerçekleştirdi.

DİKKAT ÇEKEN SONUÇLAR

3-9 Eylül tarihleri arasında yapılan anket çalışması, İstanbul'da 4180, Ankara'da 2520, İzmir'de ise 1950 katılımcı ile gerçekleştirildi.

Katılımcılara önümüzdeki yerel seçimler için kamuoyunda adı AKP'nin büyükşehir belediye başkan adayı olarak geçen isimlerle ilgili kanaatleri soruldu.

İSTANBUL

ORC Araştırma'nın İstanbul için "Yerel Seçim Oy verme Eğilimleri" anketi sonuçları şöyle:

Tevfik Göksu

  • Oy veririm %44,2
  • Oy vermem %44,5
  • Kararsız %11,3

Murat Kurum

  • Oy veririm %42,1
  • Oy vermem %44,9
  • Kararsız %13

Fahrettin Koca

  • Oy veririm %40,2
  • Oy vermem %46,5
  • Kararsız %13,3

Süleyman Soylu

  • Oy veririm %38,7
  • Oy vermem %45,9
  • Kararsız %15,4

Hilmi Türkmen

  • Oy veririm %36,1
  • Oy vermem %47.8
  • Kararsız %16,1

ANKARA

ORC Araştırma'nın Ankara için "Yerel Seçim Oy verme Eğilimleri" anketi sonuçları şöyle:

Osman Gökçek

  • Oy veririm %43,9
  • Oy vermem %41,6
  • Kararsız %14,5

Süleyman Soylu

  • Oy veririm %43,2
  • Oy vermem %44,1
  • Kararsız %12,7

Murat Kurum

  • Oy veririm %41,5
  • Oy vermem %45,2
  • Kararsız %13,3

Turgut Altınok

  • Oy veririm %40,6
  • Oy vermem %46,9
  • Kararsız %12,5

Murat Köse

  • Oy veririm %40,2
  • Oy vermem %46,5
  • Kararsız %13,3

İZMİR

ORC Araştırma'nın İzmir için "Yerel Seçim Oy verme Eğilimleri" anketi sonuçları şöyle:

Hamza Dağ

  • Oy veririm %36,8
  • Oy vermem %52,5
  • Kararsız %10,7

Mahmut Özgener

  • Oy veririm %34,9
  • Oy vermem %53,2
  • Kararsız %11,9

Şebnem Bursalı

  • Oy veririm %32,8
  • Oy vermem %53,5
  • Kararsız %13,7

Mehmet Kasapoğlu

  • Oy veririm %31,6
  • Oy vermem %57,2
  • Kararsız %11,2

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