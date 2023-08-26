Yerel seçimlerin basın ayağını başlattılar: CHP’den medya çalıştayı

Yerel seçimlere aylar kala CHP, kurumsal iletişim ve medya ilişkilerini ortaklaştırma ve yerel seçim hazırlıklarını değerlendirmek amacıyla bir medya çalıştayı düzenledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.08.2023 - 12:00
Yerel seçimlerin basın ayağını başlattılar: CHP’den medya çalıştayı
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Cumhuriyet Halk Partisi, kurumsal iletişim ve medya ilişkilerini ortaklaştırma ve yerel seçim hazırlıklarını değerlendirmek amacıyla CHP’li Büyükşehir, İl ve İlçe belediyelerinin Medya-Basın İlişkileri ve Medya Planlama Yöneticilerinin katılımı ile “Yerel Yönetimler Medya Çalıştayı” düzenledi. 

CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen çalıştayda, Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aysu Bankoğlu ile yeni görevlendirme ile Medya Koordinatörlüğü görevine getirilen Necati Doğan’ın sunumunun ardından tüm katılımcılarının görüş ve önerileri alınarak, soruları cevaplandı. 

Çalıştayda, Yerel Seçimler öncesi etkili iletişim yöntemlerinin uygulanması, işbirlikleri ve koordinasyonun sağlanması, belediyeler arası ve Genel Merkezle olan işbirliğinin geliştirilmesinin yanı sıra, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 100. Kuruluş Yıl Dönümüne ilişkin çalışmalarda ele alındı. 


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CHP Eren Erdem Çalıştay medya yerel seçim

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