Bu çantaya para yok! CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi'nden 'ücretsiz okul yemeği' çağrısı

Yayınlanma: 26.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 26.08.2023 - 03:00

Milli Eğitim Bakanlığı’nın sitesinde “sağlıklı beslenme çantası için mönü örnekleri” yayımlanıyor ancak bu mönüleri hazırlamanın bedeli tek çocuk için ayda 1500-2 bin TL arasında değişiyor. Çok çocuklu ailelerde sadece okul beslenme çantası için ayda binlerce TL harcanması gerekiyor.

Yetersiz beslenen çocuklarda görülen odaklanma eksikliği, öğrenme güçlükleri ve düşük enerji seviyeleri, akademik başarısızlığa neden olabiliyor. CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi bu nedenle çok acil olarak tüm öğrenciler için sağlıklı ve dengeli “Ücretsiz Okul Yemeği Programı”nın başlatılması çağrısında bulunuyor.

Hacer Foggo, Elif Göçmen, Melek Bahat, Sinem Demirel ve Aleyna Yıldırım tarafından hazırlanan raporda, “Okulumda Sagˆlıklı Besleniyorum Programı’’ ile ilgili şu bilgiler yer alıyor:

“Türkiye Yüzyılı Raporu’na göre ağırlıklı olarak taşımalı eğitim kapsamındaki ve pansiyonlarda kalanlarla okul öncesindeki öğrencilerin oluşturduğu 1.8 milyon öğrenci okul yemeği Programı’ndan yararlanıyor. Kalan milyonlarca öğrenciye ise sadece nasıl besleneceklerine dair bilgiler veriliyor. Örneğin “Okulumda Sagˆlıklı Besleniyorum Programı’’ sayfasından beslenme çantasının maliyeti asgari ücretle hayatını devam ettiren ve dolayısıyla açlık sınırının altında yaşayanlar için her gün çok zor.”

HEPSİ LAFTA KALDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Türkiye Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2023-2028’de “Okulöncesi eğitim programlarında ücretsiz olarak sunulan beslenme hizmetlerinin yaygınlaştırılması” hedefinin beş yıl boyunca sürekli hizmet olarak devam edececeği ifadesi hatırlatılan rapordaki tespitler şöyle:

“Ama eylem planında ilköğretim ve liseler için ücretsiz ‘okul yemeği’ projesinden söz edilmiyor. Sağlık Bakanlığı 2019-2023 C¸ocukluk C¸agˆı Obezitesinin O¨nlenmesi I·le ilgili Eylem Planı’nda 2020 yılında Dogˆu ve Gu¨neydogˆuda okul yemegˆi programının pilot/o¨ncelikli uygulamasının yapılması, okul yemeği programının ülke genelinde yaygınlaştırılmasını hedeflemişti. Gerçekleşti mi? Hayır...

Eylem Planı’nda yetersiz beslenmenin, bodurluğun ve obezitenin yayınlaştığından bahsetmiş ve buna ilişkin de bir eylem planı ortaya koymuştu. Çünkü Sağlık Bakanlığı Eylem Planı’nda özellikle Dogˆu ve Güneydoğu olmak u¨zere tu¨m Tu¨rkiye’de c¸ocuklarda bodurlugˆun önlenmesini istiyordu. Araştırmalarda, Tu¨rkiye’de 6-9 yas¸ bodurluk oranı yüzde 2.3’tü ve Sağlık Bakanlığı’nın 2023 hedefi, bodurluğu/kronik açlığı yüzde 5-10 azaltmaktı. Azaldı mı? Hayır aksine arttı.”





‘BÜTÜN GÜNÜ AÇ GEÇİRIYORLAR’



Hacer Foggo, çocukların beslenmesiyle ilgili, “Çocukların yüzde 62.4’ü her gün ekmek ve makarna ile besleniyor. Ücretsiz okul yemeği tüm devlet okullarında verilmeli. Bütün günü okulda aç geçiren çocuklar var ve bu durum çocukların ruh sağlığının bozulmasına, okulu terk etmelerine, çocuk işçi olarak çalışmaya başlamalarına neden oluyor” ifadelerini kullandı.