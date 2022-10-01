Yeri tespit edilen Cevheri Güven için iade talebi

01 Ekim 2022 Cumartesi, 08:40

Youtube üzerinden yaptığı yayınlarla gündem olan ve Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden firari durumda bulunan Cevheri Güven'in Türkiye'ye iadesi talep edildi.

İktidara yakın Sabah gazetesinin haberine göre, Emniyet ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın çalışmaları sonrası Cevheri Güven'in Almanya'da yaşadığı tespit edildi.

Bunun üzerine Adalet Bakanlığı geçen ay Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin almış olduğu tutuklamaya yönelik yakalama kararını Almanya adli makamlarına gönderdi.

Habere göre, Bakanlığın talep yazısında Güven'in Türkiye'ye iade edilmesi istendi.