Yeri tespit edilen Cevheri Güven için iade talebi
FETÖ firarisi Cevheri Güven'in Almanya'da yaşadığı ortaya çıktıktan sonra Ankara resmen harekete geçti. Adalet Bakanlığı, Güven'in iadesini talep etti.
Youtube üzerinden yaptığı yayınlarla gündem olan ve Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden firari durumda bulunan Cevheri Güven'in Türkiye'ye iadesi talep edildi.
İktidara yakın Sabah gazetesinin haberine göre, Emniyet ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın çalışmaları sonrası Cevheri Güven'in Almanya'da yaşadığı tespit edildi.
Bunun üzerine Adalet Bakanlığı geçen ay Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin almış olduğu tutuklamaya yönelik yakalama kararını Almanya adli makamlarına gönderdi.
Habere göre, Bakanlığın talep yazısında Güven'in Türkiye'ye iade edilmesi istendi.
İlgili Haberler
- Halk TV'den bomba 'FETÖ borsası' iddiası: Erdoğan'ın avukatı ile bir savcı arasında 'rüşvet' pazarlığı
- FETÖ liderinin şiirlerini albüm yapmıştı! Cerrahi Tarikatı'nın yeni şeyhi Ahmet Özhan kimdir? Ahmet Özhan'ın dikkat çeken açıklamaları...
- Aytun Çıray'dan Ünsal Ban soruları: Zengin FETÖ'cüler bu yatla mı kaçtı?
-
Video Haberler
- Bacağını kaybettikten sonra voleybolla hayata tutundu
- Yerde bulup beslediği ebabil yanından ayrılmıyor
- 70 kilo ağırlığında yayın balığı yakaladı
- Ekmek poşeti klipslerinden 'kadın' figürü
- Özel çocuklar, eski çorapları bebeğe dönüştürdü
- Türkan Şoray, adının verildiği pamuğun hasadına katıldı
- Şanlıurfa'da bağ bozumu mesaisi
- 2. el kıyafetlere gençlerin ilgisi yüksek
- Ankara’da yoğun sis etkili oldu
- Balık Çalarken Görüntülenen Leyleğin, Kedilerle Mücadele
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü sunucu canına kıydı
- 'Seni yanımıza aldırtırsam, yüzüme tükürsünler'
- Orhan Gencebay: Aleyna'ya ödül vereceğimi bilmiyordum
- Kritik eşiğin altını gördü!
- İYİ Parti'den kurultay kararı
- 'Kara kara düşünüyorlar'
- MHP'de istifa depremi
- 'Şehit üzerinden kumpas kuruyorlar'
- İşte Akşener'in çıkışının şifreleri
- Erdoğan'ın Selvi'ye yönelik 'talimat'ını ti'ye aldı