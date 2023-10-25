Yerlikaya'nın soruşturma izni verdiği belediye başkanı Erdoğan'la görüştü

Yayınlanma: 25.10.2023 - 17:09

Güncelleme: 25.10.2023 - 17:52

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Ankara’ya giden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli’de hayata geçirilecek projelerle ilgili yakın temaslarda bulundu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AKP Aydın ve İzmir Milletvekilleri gibi isimleri ziyaret eden Başkan Özcan, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.



Ziyaret sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özcan, “Nazillimize olan sevgisini derinden hissettiğimiz Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a kabullerinden dolayı teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye Yüzyılı hedefimize ulaşmak için çalışacağız” ifadelerine yer verdi.

Nazillimize olan sevgisini derinden hissettiğimiz Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a kabullerinden dolayı teşekkür ediyorum.



Cumhuriyetimizin 100. Yılında #TürkiyeYüzyılı hedefimize ulaşmak için azimle çalışacağız. pic.twitter.com/7zk32n3ZPb — Kürşat Engin Özcan (@KursatEOzcan) October 25, 2023

NE OMUŞTU?

Halk TV'de yer alan habere göre, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya imzasıyla başkan ve meclis üyeleri ile iki bürokratın yargılanmasına izin veren yazısı taraflara tebliğ edilmişti.



Kasım 2022'de İYİ Parti'den istifa eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'a AKP rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takmıştı.

ÖZCAN DA LİSTEDE

Seçildiği İYİ Parti'den istifa ederek 23 Kasım 2022'de AKP'ye geçen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ile Emlak İstimlak Müdür Vekili Ali Dürge hakkında belediye arazileri üzerinde bulunan portakal, zeytin, ot gibi ürünleri ihale yapılmadan, rekabet şartları oluşturulmadan, tutanakla bazı kişilere verilmesi suçu işledikleri belirlenmişti.

Yerlikaya, AKP'li Başkan Özcan'a görevli personele mobbing uygulama suçlamasına ise soruşturma izni vermemişti.