Soruşturma açılmıştı, Türkiye'nin konuştuğu çift reklam panolarında!
Haklarında soruşturma başlatılarak tüm mal varlıklarına el konulan Dilan Polat' ve Engin Polat'ın reklamları spor sahalarındaki panolarda çıkmaya devam ediyor. Dün Galatasay-Beşiktaş maçında ortaya çıkan çiftin şirketine ait reklamlar bugün de Fenerbahçe-Hatayspor maçında, saha içi panolarda gözüktü.
'Kara para aklama' suçlaması sonrası MASAK'ın haklarında rapor hazırladığı ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında yurtdışına çıkış yasağı getirilerek mal varlıklarına el konulan Dilan Polat - Engin Polat çifti gündemi meşgul etmeye devam ediyor.
Engin Polat çifti reklamlarıyla dün Galatasaray-Beşiktaş maçında ortaya çıkmıştı, bu defa da Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda 'ortaya çıktı.' Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Hatayspor'u konuk ettiği maçta, stadyumdaki reklam panolarında Engin Polat'ın el konan şirketinin reklamı yayınlandı.
KULLANICILARDAN TEPKİ
Reklamın ardından birçok sosyal medya kullanıcısı duruma anlam veremezken platformda tepkilerini dile getirdi.
VOLEYBOLA SPONSOR OLMUŞTU
İfşaat ve soruşturmadan kısa süre önce de Dilan Polat, Fenerbahçe Voleybol Takımı'yla resmi sponsorluk anlaşması imzalamıştı.
POLAT DERBİDE DE VARDI
Dün ise Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbi maçında Dilan Polat’ın sahibi olduğu ve satış hizmetlerini durdurduğu iddia edilen "Rise & Shine Kozmetik" şirketinin de reklam verdiği ortaya çıkmıştı.
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