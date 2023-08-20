Yeşil Sol Adana binasına saldırı girişimi: Bir şüpheli gözaltında

Yayınlanma: 20.08.2023 - 17:25

Güncelleme: 20.08.2023 - 17:55

Adana’nın merkez Seyhan ilçesinde Halkların Demokratik Partisi (HDP) ile Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) il örgütlerinin ortak kullandığı dairenin giriş kapısına 3 pet şişe içerisinde patlayıcı ve yanıcı madde bırakıldı.

Yeşil Sol Parti'nin sosyal medya hesabından, dairenin kapısı önüne gelen bir kadının o anlara ait fotoğraları paylaşılarak yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Kimliğini öğrenemediğimiz fotoğraftaki şahıs, bugün saat 10:30 sıralarında elinde bulunan bu yanıcı maddeleri Adana İl Örgütümüze bırakarak ayrılıyor ve 15 dakika boyunca il binamızda kalıyor. Şahıs, sıvıları ateşlemeden olay yerinden uzaklaşıyor. Şahsın yakalanması için gerekli işlemler başlatılmalıdır. Daha önce de denenmiş ama başarılı olunamamış bu saldırı girişimlerine karşı mücadelemiz sürecektir!"

"POLİS YÖNLENDİRDİ"

Partiden yapılan ikinci açıklamada da, şüpheli kadının partililerce yakalanarak polise teslim edildiği belirtilip şu ifadeler kullanıldı:

"Şahıs, parti binamızda bulunan arkadaşlarımıza verdiği bilgide, kendisini polisin yönlendirdiğini belirtmiş ve saldırı girişiminde bulunan kişinin de kendisi olduğunu kabul etmiştir.

Gelişmelere ilişkin Adana Milletvekilimiz Tülay Hatimoğulları ve avukatlarımız Adana İl Örgütümüzde saat 17:30’da açıklama yapacaktır."

Öte yandan Yeşil Sol Parti'nin hesabından paylaşılan görüntüde, şüphelinin teslim edildiği polislerden birinin gazetecilere ve Yeşil Sol Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları'na yönelik "Arkadaşlar tamam bu kadar abartmayın" dediği duyuldu.

VALİLİK AÇIKLAMASI: AKLİ DENGESİ BOZUK

Adana Valiliği, olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli kadının akli dengesinin yerinde olmadığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

“Bugün saat 10.30 sıralarında Adana HDP İl Binası giriş kapısına bir kadın şahıs tarafından 3 ispirto şişesi ve 1 defter bırakılmıştır. Olaydan sonra yapılan çalışmada olayı gerçekleştiren şahsın 1997 Osmaniye doğumlu A.C. isimli şahıs olduğu tespit edilerek Emniyet birimlerimizce yakalanmış, şahsın ilk sorgulamasında bahse konu materyalleri kendisinin bıraktığını doğruladığı, nedeni ile ilgili tutarsız cevaplar verdiği ve hareketlerinden akıl sağlığıyla ilgili dengesinin yerinde olmadığı değerlendirilmiştir.”

Açıklamanın sonunda ise olayla ilgili adli incelemenin çok yönlü devam ettiği belirtildi.