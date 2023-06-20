TRT dizisi gündem olmuştu: Osman Kavala'dan 'Metamorfoz' açıklaması

Yaklaşık 6 yıldır cezaevinde tutulan iş insanı Osman Kavala, TRT'nin yeni dijital platformu 'tabii'de yayımlanan ve 'kendisini anlatan' "Metamorfoz" hakkında bir açıklama yayımladı. Açıklamada "Kamu kaynaklarının bu amaç için kullanılmış olması beni yadırgatmadı" ifadeleri yer aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.06.2023 - 09:43
TRT dizisi gündem olmuştu: Osman Kavala'dan 'Metamorfoz' açıklaması
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AİHM kararlarına rağmen tahliye edilmeyen ve 6 yıldır tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala'nın hayatı TRT'de 'dizi' oldu. 

TRT'nin yeni dijital platformu 'Tabii'de yayımlanmaya başlayan ‘Metamorfoz’ isimli dizi, 2017 yılından beri cezaevinde olan Osman Kavala'yı konu alıyor. İlk bölümde babasının ölümü üzerine holdingin başına geçip “kapitalistleşen” solcu iş insanı anlatılıyor. Dizinin başrol oyuncusu ise Osman Kavala’ya oldukça benzeyen Can Nergis.

"BENİ YADIRGATMADI"

Son olarak Kavala, kendi hayat hikayesini tek taraflı anlatan Metamorfoz adlı dizi hakkında yazılı açıklama yaptı. 

Kavala, açıklamasında "Kamu kaynaklarının bu amaç için kullanılmış olması beni yadırgatmadı" ifadelerini kullandı.

Osman Kavala'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Benimle ilgili hazırlanmış bir senaryonun TRT tarafından finanse edildiğini ve dizi-film olarak yayınlandığını öğrendim. Kişi itibarını koruyan yasalardan kaçmak için hileye başvurulmuş, ismim açıkça kullanılmamış. Hukuksuz olarak cezaevinde tutulmam için kullanılan iddianamelerde olduğu gibi, bu dizide de gerçek olayların tahrif edilmesi yöntemine başvurulduğu, komplo teorileriyle suçlu olduğum algısı yaratmanın amaçlandığı anlaşılıyor. Kamu kaynaklarının bu amaç için kullanılmış olması beni yadırgatmadı. Beni şaşırtan ve bana üzüntü veren genç sanatçıların bu itibar suikastı projesinde yer almaktan rahatsızlık duymamaları." 


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