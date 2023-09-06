Yeşil Sol Parti'li Beştaş'tan, Meclis'e deprem gündemiyle olağanüstü toplanma çağrısı

Yayınlanma: 06.09.2023 - 15:01

Güncelleme: 06.09.2023 - 15:27

Yeşil Sol Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İstanbul ve Kırklareli'nde yaşanan sel felaketinde binlerce ev ve iş yerinin zarara uğradığını belirterek, yaşananların sorumlusunun hükümet olduğuna vurgu yaptı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 7 ay geçtiğini ifade eden Beştaş, depremzedelerin hala zor şartlarda yaşadığını, konteynırlarda kaldığını ve birçok temel ihtiyacını gideremediğini belirtti.

Yeşil Sol Parti'li Beştaş, bölgede hayatın normalleşmesi için esnafa hibe verilmesi ve ilgili meslek odalarıyla detaylı zemin çalışmaları yapıldıktan sonra inşa sürecine girilmesi gerektiğini söyledi.

Deprem gerçeğinin siyasete malzeme edilemeyecek kadar herkesin hayatını birebir ilgilendirdiğini dile getiren Beştaş, "Deprem gerçeğini hatırlama, olası İstanbul depremi ve mevcut deprem bölgesinin unutulan sorunları gündemiyle acil olarak Meclis’in toplanması gerekiyor" dedi.

Yeşil Sol Partili 57 milletvekilinin imzasıyla gereken başvuru dilekçesini hazırladıklarını ancak bu sayının yetmediğini hatırlatan Beştaş, "Biliyorsunuz Meclis Başkanlığına verilmesi için 120 gerekiyor. Bileşenimiz DBP’nin iki milletvekilinin de imzası hazır. Öncelikle Emek ve Özgürlük İttifakı bileşeni arkadaşlarımıza Türkiye İşçi Partisi 4 vekilinin imzası hazır. Yine EMEP’in 2 vekilin imzası hazır. Şu anda 65 imza ile başvurumuz bekliyor. Biz Meclis’te bulunan bütün partilerin vekillerine Meclisin olağanüstü deprem gündemiyle olağanüstü toplanması için çağrı yapıyoruz. İmza vermeleri halinde bunlar tamamlanır tamamlanmaz Meclis Başkanlığına bu başvuru dilekçemizi vereceğiz, gerekirse o gün bir araştırma komisyonu da kurarak; toplumun beklediği bu adımı hep birlikte atabiliriz" ifadelerini kullandı.