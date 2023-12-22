Yeşilay şube başkanı uyuşturucudan tutuklandı, kurumdan 'ilişkimiz yok' açıklaması geldi

Yayınlanma: 22.12.2023 - 12:14

Güncelleme: 22.12.2023 - 12:14

AKP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'in geçen hafta Kilis'e ziyareti sonrasında, konvoyda bulunan Yeşilay Kilis Şube Başkanı Ahmet Zorlu, Urfa'dan Kilis'e döndüğü sırada kaza yaptı. Araçtan 800 gram uyuşturucu çıktı.

800 gram uyuşturucu ile yakalanan Yeşilay’ın Kilis Şube Başkanı Ahmet Zorlu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın gündem olması üzerine Yeşilay'dan açıklama geldi. Kurumdan yapılan kısa açıklamada, "Sözkonusu haberlerde ismi geçen şahıs, Genel Merkez Yönetim Kurulu'nun 05.04.2019 sayılı kararı ile görevden alınmıştır ve bu tarihten beri kurumumuzla hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.

SOYLU'YLA FOTOĞRAFI ÇIKTI

Öte yandan Ahmet Zorlu'nun eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile de fotoğrafı çıktı. Zorlu'nun X sosyal medya hesabında 4 Şubat 2018’te paylaştığı fotoğrafa “Anadolu’nun yiğit ve mert evladı İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’yla birlikteyiz” notunu düştüğü ve bu fotoğrafı da sabitlediği görüldü.

