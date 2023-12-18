Sosyal medyada da paylaştılar: Metrobüste 'uyuşturucu' hazırlayan 3 kadına operasyon

İstanbul’da metrobüse binen 3 genç kadın, iddiaya göre, uyuşturucu madde hazırladıkları anları kaydedip bir de sosyal medyada paylaştı. Harekete geçen narkotik polisi, 3 kadını evine düzenlediği operasyonla yakaladı. O anlar kameralara yansırken, gözaltına alınan 3 kadın emniyete götürüldü.

İHA
Yayınlanma: 18.12.2023 - 10:04
Sosyal medyada da paylaştılar: Metrobüste 'uyuşturucu' hazırlayan 3 kadına operasyon
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İstanbul’da metrobüse binen 3 kadın, seyir halindeyken iddiaya göre, uyuşturucu madde hazırladı. Kadınlardan birisi de o anları cep telefonu ile kaydedip bir de sosyal medyada yayımladı.

Görüntülerin ardından İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri harekete geçti.

EVLERİNE OPERASYON DÜZENLENDİ

Metrobüste uyuşturucu hazırlayan kadınların Ceren A., Melike D. ve Yaren A. olduğu tespit edildi. Kadınların adreslerini de belirleyen narkotik polisi, Esenyurt’taki evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon sonucunda 3 kadın yakalanırken, evlerinde ise bir süre arama yapıldı. Aramaların ardından yakalanan 3 kadın, gözaltına alındı.

METROBÜSTE UYUŞTURUCU HAZIRDILAR

Emniyette ifadesi alınan Ceren A.’ya “Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak” ile “uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandırmaya özendirmek” suçlarından adli işlem yapıldı.

Emniyette işlemleri tamamlanan Ceren A. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Görüntülerdeki diğer iki kadın olan Melike D. ve Yaren A.’ya da “Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak” ile “uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandırmaya özendirmek” suçlarından adli işlem yapıldı.

SERBEST KALDILAR

Melike D. ve Yaren A. sevk edildikleri adliyeye çıkartıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


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