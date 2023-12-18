Sosyal medyada da paylaştılar: Metrobüste 'uyuşturucu' hazırlayan 3 kadına operasyon
İstanbul’da metrobüse binen 3 genç kadın, iddiaya göre, uyuşturucu madde hazırladıkları anları kaydedip bir de sosyal medyada paylaştı. Harekete geçen narkotik polisi, 3 kadını evine düzenlediği operasyonla yakaladı. O anlar kameralara yansırken, gözaltına alınan 3 kadın emniyete götürüldü.
İstanbul’da metrobüse binen 3 kadın, seyir halindeyken iddiaya göre, uyuşturucu madde hazırladı. Kadınlardan birisi de o anları cep telefonu ile kaydedip bir de sosyal medyada yayımladı.
Görüntülerin ardından İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri harekete geçti.
EVLERİNE OPERASYON DÜZENLENDİ
Metrobüste uyuşturucu hazırlayan kadınların Ceren A., Melike D. ve Yaren A. olduğu tespit edildi. Kadınların adreslerini de belirleyen narkotik polisi, Esenyurt’taki evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyon sonucunda 3 kadın yakalanırken, evlerinde ise bir süre arama yapıldı. Aramaların ardından yakalanan 3 kadın, gözaltına alındı.
METROBÜSTE UYUŞTURUCU HAZIRDILAR
Emniyette ifadesi alınan Ceren A.’ya “Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak” ile “uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandırmaya özendirmek” suçlarından adli işlem yapıldı.
Emniyette işlemleri tamamlanan Ceren A. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Görüntülerdeki diğer iki kadın olan Melike D. ve Yaren A.’ya da “Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak” ile “uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandırmaya özendirmek” suçlarından adli işlem yapıldı.
SERBEST KALDILAR
Melike D. ve Yaren A. sevk edildikleri adliyeye çıkartıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Marmara Denizi'nde deprem!
- İşte İstanbul'da zemini çok sıkıntılı 8 bölge
- ABD'deki maaşı ortaya çıktı
- Eski Galatasaray başkanlarından çağrı
- Özgür Özel, Öcalan'ın bile gerisinde
- Meclis karıştı, AKP'li isim kürsüye yürüdü!
- Piyade okulunda cemaat yapılanması mı?
- Vatandaşlık alan Suriyeli sayısı belli oldu!
- 'Benim için büyük bir onurdur'
- Ünlü oyuncu o iddialara ateş püskürdü: 'Terbiyesizler!'