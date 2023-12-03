'Yetenekli' Katar: İktidar, Tank Palet Fabrikası'nın işletme hakkının devrini savundu

Yayınlanma: 03.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 03.12.2023 - 03:00

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Tank Palet Fabrikası’nın Katar’a satılmasının söz konusu olmadığını sadece işletme hakkının verildiğini bildirdi. Güler, “yeni yetenekler kazanılması maksadıyla” firma tarafından 25 yıl boyunca fabrikaya yatırım yapılacağını kaydetti.

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Sakarya’daki Tank Palet Fabrikası’yla ilgili sorular dile getirdi. Aygun, “Sakarya Tank Palet Fabrikası’nı gittik, peşkeş çektik Katar’a bugüne kadar ortada birşey yok” dedi. Bakan Güler, Aygun’un iddialarına yazılı yanıt verdi.

Güler, fabrikanın satılmasının kesinlikle söz konusu olmadığını belirterek, “Mülkiyeti bakanlığımızda kalmak üzere, çalışan işçilerimizin her türlü özlük hakları korunarak sadece fabrikanın işletilmesi hakkı verilmiştir. Fabrikanın arazisi, taşınmazları, tezgâh ve ekipmanları ile fikri ve sınai mülkiyet hakları gibi fabrikaya ait tüm varlıklar devlet mülkiyetindedir” dedi.

‘İDDİALAR YARGIDA’

Fabrikanın tüm faaliyetlerinin bakanlığın denetiminde ve kontrolünde olduğuna işaret eden Güler, şöyle devam etti: “Ayrıca fabrikanın imkân ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve yeni yetenekler kazanılması maksadıyla bakanlığımıza herhangi bir ek yük getirmeden firma tarafından 25 yıl boyunca fabrikada ihtiyaç duyulacak tüm yenileme yatırımları gerçekleştirilecek, kapasite geliştirmeye yönelik olarak bakanlığımız kontrolünde ilave yatırımlar yapılacaktır.”

Güler, fabrikaya ilişkin tüm iddiaların yargıya intikal ettiğini, yargı mercilerince değerlendirmelerin yapıldığını da bildirdi.

‘FABRİKA GERİYE GİTTİ’

Bakan Güler’in yanıtını değerlendiren CHP’li Aygun, fabrikanın işletme hakkının Katar’a verilmesinin büyük bir hata olduğunu söyledi. Aygun, “Kaybettiğimiz zaman, yapılmayan her tank milletimize ve devletimize en büyük yüktür. Aradan geçen süre içinde hiçbir yatırım yapılmadığı gibi fabrika geriye gitmiştir” dedi. Yanıtta Tank Palet Fabrikası’na “yeni yetenek kazandırmaktan” bahsedildiğine dikkat çeken Aygun, “Katar bize ne yetenek kazandıracak?” sorusunu yöneltti.