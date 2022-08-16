Yetkilere yeni ayar: Seferberlik ve savaş yönetmeliği yenileniyor

16 Ağustos 2022 Salı, 10:25

Milli Savunma Bakanlığı, seferberlik ve savaş hallerinde alınacak tedbirler ile yürütülecek faaliyetlere ilişkin yeni bir yönetmelik hazırlıyor. Bu kapsamda, Milli Savunma Bakanlığı’nın, seferberlik ve savaş hallerinde alınacak tedbirler ile yürütülecek faaliyetlere ilişkin hazırladığı yönetmeliğin, yıl sonuna kadar Cumhurbaşkanının imzası ile yayımlanması bekleniyor.

Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu'nun uygulamasına ilişkin esas ve usuller 1990 yılında çıkarılan bir tüzükle belirlenmişti.

İktidara yakın Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, yeni hükümet sistemi ile birlikte, esas ve usullerin tüzük yerine Cumhurbaşkanı tarafından yayımlanacak bir yönetmelikle yapılması öngörüldü. Buna göre mevcut mevzuatta Başbakan ve Bakanlar Kurulu'na yapılan atıflar, ‘Cumhurbaşkanı’ olacak şekilde düzenleniyor.

Taslakta, Genelkurmay Başkanlığı'nın seferberlik ve savaş hallerindeki bazı görev ve yetkileri, yeni sisteme uyumlu şekilde, Milli Savunma Bakanı'na devrediliyor.

Mevzuat değişikliği kapsamında, seferberlik tatbikatları ve ferdi seferberlik eğitimlerinde ödeme yapılamayan yükümlülere rütbe maaşının verilmesi düzenlemesi de bulunuyor. Ayrıca, seferberlik ve savaş hallerinde kuvvet komutanlıkları emrine girecek Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı birliklerinin barıştan itibaren belirlenmesine ve seferberlik faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin İçişleri Bakanlığı ile bir protokol imzalanması hazırlıkları yapılıyor.