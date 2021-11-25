Süleyman Soylu'dan 15 Temmuz'da kaybolan silahlara ilişkin açıklama
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz darbe girişiminde kaybolduğu iddia edilen silahlara ilişkin uzun zaman sonra ilk kez konuştu.
15 Temmuz darbe girişiminde bazı silahların kaybolduğu ve dağıtıldığı iddiaları, Ankara’da işlenen bir cinayet ile gündeme gelmişti. Yargıya taşınan olayda, 15 Temmuz gecesi 16 silahın kaybolduğu tespit edilmişti. Konuyu Meclis’e taşıyan CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer’in soru önergesine yanıt veren Soylu, silahların “ülke genelinde arandığını” belirtmişti. Meclis’te verilen araştırma önergeleri ise AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedilmişti.
Konu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşmelerinde de gündeme geldi. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in “silah dağıttığı” iddiasına üstü kapalı yanıt veren Soylu, 15 Temmuz’da içişleri bakanı olmadığını söyleyerek “Benim talimatımla bir silah dağıtılmadı” dedi. Kayıp silahların sayısına ilişkin de konuşan Soylu, “üç adet G3 piyade tüfeği, 11 adet Kalaşnikof tüfek, bir adet MP5 makineli tabanca, bir adet kurusıkı tabanca olmak üzere toplam 16 silah kaybı tespit edilmiştir. İstanbul Emniyet Müdürlüğü envanterine kayıtlı bir MP5 makineli tabanca daha kaybolmuştur” dedi.
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Kayıp silahlara ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden İçişleri Bakanlığı’na yapılan bir başvuruya ise 4.5 aydır yanıt verilmedi. Yasal olarak 15 gün içinde yanıtlanması gereken başvuruda, kayıp silahların durumu, sayısı, Peker’in kayıp silahların dağıtıldığına ilişkin iddiaları yer aldı.
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