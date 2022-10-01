YHT'nin 'ihale hızı' Sayıştay'ın radarına girdi!

01 Ekim 2022 Cumartesi, 02:00

AKP’nin üst kademesinden bir başkan yardımcısına yakınlığı ile tanınan ERG adlı firmanın doğrudan davet yoluyla “kapalı kapılar arkasında” ihale kazandığı bir kez daha gözler önüne serildi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener’in “5’li çete” diye duyurduğu firmalar, davetiye yoluyla birçok ihaleye adını yazdırırken ERG’nin de 2.163 milyar Avro’luk bir işe giriştiği raporlarda görüldü.

ERG, dövizdeki dalgalanma sonrası ihale ücretine zam istemiş, yine kredilendirme konusunda da Cumhurbaşkanlığı şartnamesine uymamış, konu ihaleye giren diğer firmalardan KMB ihalenin iptali için yargıya gitmişti.

Dosya Danıştay’da beklerken, çıkacak karar henüz netleşmedi. Deneyimi olmadığı halde YHT ihalesi alan ERG, daha önce de 4 milyar TL değerindeki “Yap-İşlet-Devret” modelli Adana-Pozantı karayolu ihalesi ile de gündeme gelmişti. Ayrıca CHP Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, bu dosyada 156 milyon Avro’luk kamu zararını da belgelemişti.