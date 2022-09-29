Bakanlık kaybetti... İşte Sayıştay'ın ortaya çıkardığı 'gizlenen' ihaleler

29 Eylül 2022 Perşembe, 09:58

Sayıştay’ın 2021 yılına dair yayımladığı denetim raporuna göre; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Elektronik Kamu Alımlar Platformu’na (EKAP) toplamda 9 ihalenin bilgilerini aktarmadığı ortaya çıktı.

Sayıştay Başkanlığı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na ait incelemelerine ait raporunu yayımladı. Raporda, Sayıştay’ın denetim görüşü olarak 22 bulgunun yer aldığı görüldü.

Sayıştay’ın denetim raporunda “Kurum Tarafından Yapılan İhalelere İlişkin Bilgilerin Elektronik Kamu Alımları Platformundan Görüntülenememesi” başlıklı bulgu ise dikkat çekti. Bulguda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından ihaleye açılan 9 yapım işinin ihale sonuçlarının EKAP’ta yer almadığı bilgisi verildi.

Raporda Sayıştay, “Bakanlık tarafından gerçekleştirilen ihalelerin ihale sonuç formlarının Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden gönderilmemesi nedeniyle, bu ihalelere ilişkin bilgilerin EKAP üzerinden görüntülenemediği tespit edilmiştir” ifadelerine yer verdi.

Bakanlık ise cevabında ihale süreçlerinin mevzuata uygun ve şeffaf olarak yürütüldüğünü, ihaleye ilişkin sonuç ilamının yayınlanmamış olmasının ihalede izlenen sürecin şeffaflığına ve mevzuat ilkelerine “zeval” getirmediğini iddia etti.

Sayıştay Denetim Raporu’na göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın EKAP’ta yer vermediği ihaleler ise şöyle:

Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep-Yüksek Standartlı Demiryolu Hattı





Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli-Yüksek Standartlı Demiryolu Hattı





Aksaray – Ulukışla – Yenice Yüksek Hızlı Demiryolu Yapımı





Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı Yapımı





Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep-Yüksek Standartlı Demiryolu Hattı Kontrollük ve Müşavirlik İşleri





Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Ring (HRS) Hattı





Bursa Emek Şehir Hastanesi Metro Hattı





Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı İnşaat ve Elektromekanik Sistemler Temini Montaj ve İşletmeye Alma İşleri





Fatsa Rıhtımının Güçlendirilmesi/Onarımı

"21-B’LERDEN GİZLENEN İHALELERE GELDİK"

Sayıştay raporuna dair değerlendirmelerde bulunan Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu üyesi CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, AKP döneminde Kamu İhale Kanunu’nun 142 kez değiştirildiğini vurguladı. Karasu, “Kamu İhale Kanunu 142 kez değiştirildi. Yetmedi 21-B usulüyle yani pazarlık yoluyla ihaleleri bir bir yandaşlarına dağıttılar. Şimdi de ihalelerin EKAP’ta dahi olmadığını görüyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı iktidarın en büyük vurgun kaynaklarından biri oldu. Özellikle Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan otoyollarda, havalimanlarında beşli çete dediğimiz müteahhitlere ballı ihaleleri dağıttılar” ifadelerini kullandı.

Sayıştay bulgularında yer alan Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı Yapımı’nın başından bu yana şüpheli olduğunu da iddia eden Karasu, "2012 yılında dönemin hat maliyetinin 9 milyar 300 milyon lira olarak açıklanmıştı. Ancak aradan geçen süre zarfından hat maliyet katlandı. 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programında Ankara-İzmir Yüksek Standartlı Demiryolu Hattı için bugüne kadar ayrılmış/ayrılması planlanan miktar iki kalemde toplam, 13 milyar 890 milyon lira artı 33 milyar 238 milyon lira olmak üzere toplamda 47 milyar liradır. 47 milyarlık tutarın 27 milyarının ise dış kredi temini yoluyla finanse edildiğini biliyoruz. Şimdi bu hattın ihalesindeki şüpheler bir kat daha artmıştır" dedi.