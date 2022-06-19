Erdoğan - TÜSİAD geriliminde yeni perde: Bakanlardan randevu alacaklardı, henüz yürürlüğe girmedi
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eleştirileri sonrası TÜSİAD'ın bu hafta bakanlarla yapmayı planladığı görüşme için henüz randevu verilmediği belirtildi.
Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'ne (TÜSİAD) "Bu gidişiyle devam ederse iktidarın kapısını hiç çalmasınlar. CHP size ne diyorsa o ağızla konuşuyorsunuz. Öyleyse bu kapı yerli ve milli duruş sergileyenlere açıktır, yerli ve milli duruş sergilemeyene kapalıdır" sözleriyle tırmanan gerilimi köşesine taşıdı.
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan'ın Erdoğan'ın 'tepkisini' çeken konuşmasında "İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri konusunda Türkiye'nin dile getirdiği sıkıntıların ve taleplerin müzakere yoluyla, karşılıklı anlayışı geliştirerek ve ittifak ruhuna uygun şekilde çözülebileceğini ümit ediyoruz" dediğini hatırlatan Yılmaz, şunları kaydetti:
"Yeni TÜSİAD yönetim kurulu 7-8 Haziran'da aralarında AKP Genel Başkan Yardımcısı Binali Yıldırım'ın da olduğu siyasi parti liderlerine yaptıkları ziyaretleri tamamlamıştı. TÜSİAD takvimine göre bu hafta bakanlardan randevu alacaklardı. Henüz takvim yürürlüğe girmedi/giremedi.
Patronlar Kulübü olarak anılan TÜSİAD'a 'Bu gidişiyle devam ederse iktidarın kapısını hiç çalmasınlar. CHP size ne diyorsa o ağızla konuşuyorsunuz. Öyleyse bu kapı yerli ve milli duruş sergileyenlere açıktır, yerli ve milli duruş sergilemeyene kapalıdır' diyen Erdoğan'ın sözlerinin Ankara'daki karşılığı bu hafta test edilecek.
2022 yılı başında başkanlık koltuğuna oturan Turan'a 'Ağababalarınız da aynı kafadaydı' diye çıkışan Erdoğan da çok iyi biliyordur; TÜSİAD yönetim kurulu başkanı, kişisel değil kurumsal görüş dile getirir."
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