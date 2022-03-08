Yiğit Bulut'tan 'Zelenski' çıkışı: 'Soros destekli ve İsrail itmeli...'
12. gününe girilen Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili Saray'dan dikkat çeken bir 'Zelenski' mesajı geldi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, Ukrayna liderini sert sözlerle hedef aldı.
Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekat sürerken Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut'tan ilginç bir çıkış geldi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’yi hedef alan Yiğit Bulut, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Zelenski için "Soros destekli", "İsrail itmeli" gibi ifadeler kullandı.
Bulut, dün (7 Mart) yaptığı paylaşımında “Yarın Soros destekli, Ukrayna halkını ölüme götüren, İsrail itmeli Zelensky gerçeğini konuşalım, bir ülke ve halkı kullanılıp atılıyor, algılanana değil gerçeğe bakalım birlikte!!” diye yazdı.
İşte Bulut'un paylaşımı:
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