Teğmenlerin yemini AKP'yi karıştırdı: Yiğit Bulut ile Mehmet Metiner sosyal medyada kapıştı

Yayınlanma: 04.09.2024 - 09:29

Güncelleme: 04.09.2024 - 09:30

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin resmi kısmında ant içen 960 mezun teğmenden 300-400’ü törenin ardından kılıçlarıyla bir araya gelmişti.

Teğmenler bir saat önce kendilerine yemin ettirmiş dönem birincisi eşliğinde “Mustafa Kemal’in askerleriyiz!” sloganı atarak tekrar ant içmişti.

Siyasette tartışmaya neden olan bu durum, bazı AKP’liler arasında da gerginliğe neden oldu.

Eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner, X hesabından “O teğmenlerin Atatürk’ü anmalarının gayet doğal olduğunu söyleyip orta yerdeki gayrı kanuni yemin törenine dair doğrudan tek laf etmeyen bakış açısını doğrusu içime sindiremedim” diye yazdı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sonrası herhangi bir vesayete izin verilmeyeceğini belirterek “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz yeni mezunlarını vermiştir. Bu gençler, Türkiye’nin geleceği için yetiştirilmiştir. ‘Hükümete kılış çekti’ diyenler vesayeti diriltmek istiyor. TSK’nın geleceği için yetiştirilmiş teğmenlere hakaret kabul edilemez” dedi.

“ÇER ÇÖPÜN, DIŞLANMIŞLARIN FİTNE ÇIKARMA ÇABASI NAFİLEDİR”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, X hesabından Çelik’in bu sözlerini paylaşarak şöyle yazdı:

“‘Teğmenler’ ve ‘yemin töreni’ ile ilgili Ömer Çelik ne diyorsa odur! Çer çöpün dışlanmışların, büyük Türk milleti ve Türk Silahlı Kuvvetler arasında fitne çıkarma çabası nafiledir! Hangi partiden olursa olsun kripto FETÖ’cülerin fitne çıkarma çabasına karşı dikkatli olalım!”

“SENİN GİBİ ÇER ÇÖPLER SAYESİNDE AK PARTİ’MİZ BU HALE GELDİ”

Bulut’un ‘AKP’nin sopasıyla adam dövdüğünü’ belirten Metiner, şu yanıtı verdi:

“Haddini bil de konuş! Her karşı çıkanı veya eleştireni bu üslupla suçlaman hadsizliğin ifadesidir. Hangi ara herkesten çok AK Partili oldun da AK Parti’nin sopasıyla adam dövüyorsun! Senin gibi çer çöpler sayesinde AK Parti’miz bu hale geldi. Fitneci olan senin dilindir!”

Haddini bil de konuş!



Her karşı çıkanı veya eleştireni bu üslupla suçlaman hadsizliğin ifadesidir.



Hangi ara herkesten çok AK Partili oldun da AK Parti’nin sopasıyla adam dövüyorsun!



Senin gibi çer çöpler sayesinde AK Parti’miz bu hale geldi.



Fitneci olan senin dilindir! https://t.co/wScb1Rbu1x — Mehmet Metiner (@MetinerBasin) September 3, 2024

‘KURNAZA BAK HELE’

Metiner başka bir paylaşımında da Bulut’u ‘ayak oyunu’ yapmakla suçladı:

“Kurnazlığa gerek yok. Ayak oyunlarına da. Öyle partimizin sözcüsü Ömer Çelik’in isminin arkasına sığınıp, hatta o sözlerin onay mercii de kendisiymiş gibi algı oluşturup kırk yıllık dava arkadaşımızın omuzundan ömrünü davasına adamış insanları sırf o teğmenlerin gayrı kanuni yemin törenini eleştirdi diye hedef tahtasına çirkin suçlamalar eşliğinde hedef tahtasına oturtmak, hadsizliğin ötesinde kirli bir ayak oyunudur.

Kurnaza bak hele! Parti sözcümüz Ömer Çelik’i bize karşı kullanmak, bizi de Ömer Çelik’in yani partimizin karşısında konumlandırmak, ancak kişisel hesaplarını kendisi adına görme cesareti olmayan düşkün adamların tavrıdır.

O teğmenlerin kanun dışı yemin merasimini eleştiren Sn Bahçeli mi kripto FETÖ’cüdür, Türk milleti ile TSK’yı karşı karşıya getirmek isteyen bir fitneci mi, yoksa Reis’in en başından itibaren yol arkadaşları olan eski bakanımız Mustafa Varank gibiler mi?…”

‘ESKİ HDP’LİLER, ESKİ FETÖ’CÜLER’

Yiğit Bulut’un yanıtı da gecikmedi.

Bulut, iki paylaşım daha yapıp Metiner’i "Bence beni daha fazla zorlamayın! İçinizden geçerim!" diye tehdit etti.

Bence beni daha fazla zorlamayın!

İçinizden geçerim!

2011’ de yazdığım gibi tek referansımız TAYYİP ERDOĞAN’dır!!https://t.co/JadIYm8str



Orda önemli bir vurgu var; cemaat parti ile kapışamaz!



Altın oran Erdoğan!!

Siz kimin mirasını paylaşıyorsunuz!



ayar vermeye çalışmayın!! https://t.co/ZaTX78yEWy — YİĞİT BULUT (@yigitbulutt) September 3, 2024

METİNER KODLAYARAK CEVAP VERDİ: ‘Y.B.’NIN LAFLARIYLA...'

Metiner daha sonra bir paylaşım daha yapıp şöyle dedi:

“AK Partiliyiz; çünkü Reis’in partisi olduğu için. Yani Reis’ten dolayı. O parti Y.B. gibilerin partisi olsaydı bir saniye durmazdık.

Y.B. gibilerin kendi partimiz ve Reis’imiz üzerinden edepsizce sözler etmesini karşılıksız bırakmadığımız gibi o laflara bakıp ne partimize ne de Reis’imize gönül koyarız.

İnanıyoruz ki Reis vakti geldiğinde partiyi o çer çöplerden arındıracaktır.

Yanlış tepkiler koyarak o çer çöplerin istediği tuzağa düşmemek gerektiğini hatırlatmama bilmem gerek var mı? Sabır!”