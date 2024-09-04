AKP'deki 'teğmenler' kavgasına Mücahit Birinci de katıldı, Yiğit Bulut'a yüklendi: 'Ya siz FETÖ artığısınız ya da çer çöp sizsiniz'

Yayınlanma: 04.09.2024 - 16:44

Güncelleme: 04.09.2024 - 16:44

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin resmi kısmında ant içen 960 mezun teğmenden 300-400’ü törenin ardından kılıçlarıyla bir araya gelmişti.

Teğmenler, dönem birincisi eşliğinde “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atarak tekrar ant içmişti. Kamuoyunda tartışma yaratan görüntüler, AKP içinde de gerginliğe neden oldu.

METİNER'DEN ÖMER ÇELİK'E TEPKİ

Eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner, AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in konuya ilişkin kullandığı ifadeleri eleştirdi.

Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada, herhangi bir vesayete izin verilmeyeceğini belirterek “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz yeni mezunlarını vermiştir. Bu gençler, Türkiye’nin geleceği için yetiştirilmiştir. ‘Hükümete kılış çekti’ diyenler vesayeti diriltmek istiyor. TSK’nın geleceği için yetiştirilmiş teğmenlere hakaret kabul edilemez” dedi.

Metiner ise X hesabından, "Sayın Bahçeli’nin kanun dışı yemin töreniyle ilgili gayet netlikle ortaya koyduğu bakış açısı keşke AK Parti’mizin değerli sözcüsü Ömer Çelik tarafından daha kararlı bir dille vurgulansaydı diyorum" ifadelerini kullandı.

"İÇİME SİNDİREMEDİM"

Metiner, sonraki paylaşımında ise "O teğmenlerin Atatürk’ü anmalarının gayet doğal olduğunu söyleyip orta yerdeki gayrı kanuni yemin törenine dair doğrudan tek laf etmeyen bakış açısını doğrusu içime sindiremedim” diye yazdı.

Metiner, paylaşımına şu şekilde devam etti:

"O zaman şu sorunun cevabı verilsin: O kanuni yemin töreninden sonraki ikinci yemin töreni ve atılan slogan kanuni midir, kanun ve nizama uygun mudur?

O korsan gösteri havasındaki yemin töreni kime mesajdı? Eğer kanun ve nizama uygundur deniliyorsa bilelim. Değildir deniliyorsa o zaman gereği yapılacak mıdır? O korsan gösteriyle hükümete mesaj verilmek istenmediyse kime yönelikti o mesaj?"

"ÇER ÇÖPÜN, DIŞLANMIŞLARIN FİTNE ÇIKARMA ÇABASI NAFİLEDİR”

Metiner'e yanıt, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan geldi.

Bulut, X hesabından yaptığı paylaşımda Ömer Çelik’in sözlerini alıntılayarak şunları söyledi:

“Teğmenler’ ve ‘yemin töreni’ ile ilgili Ömer Çelik ne diyorsa odur! Çer çöpün dışlanmışların, büyük Türk milleti ve Türk Silahlı Kuvvetler arasında fitne çıkarma çabası nafiledir! Hangi partiden olursa olsun kripto FETÖ’cülerin fitne çıkarma çabasına karşı dikkatli olalım!”

“HADDİNİ BİL DE KONUŞ”

Yiğit Bulut’un paylaşımına tepki gösteren Mehmet Metiner, Bulut'a "Haddini bil de konuş" çıkışında bulundu.

X hesabında Bulut'un paylaşımını alıntılayan Metiner, şunları yazdı:

“Haddini bil de konuş! Her karşı çıkanı veya eleştireni bu üslupla suçlaman hadsizliğin ifadesidir. Hangi ara herkesten çok AK Partili oldun da AK Parti’nin sopasıyla adam dövüyorsun! Senin gibi çer çöpler sayesinde AK Parti’miz bu hale geldi. Fitneci olan senin dilindir!”

"DÜŞKÜN ADAMLARIN TAVRIDIR"

Metiner, bir süre sonra bir paylaşım daha yaparak, "Parti sözcümüz Ömer Çelik’i bize karşı kullanmak, bizi de Ömer Çelik’in yani partimizin karşısında konumlandırmak, ancak kişisel hesaplarını kendisi adına görme cesareti olmayan düşkün adamların tavrıdır" dedi.

Metiner, şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti tabanını çer çöp diyerek suçlayan bu AK Partili olmayan dil, ne yazık ki AK Parti’yi AK Parti olmaktan çıkartmayı amaçlayan operasyonel bir dildir. O birisi kendi aklınca tuzak kuruyor. Kendini çok akıllı sanıp. Üstünde taşıdığı o sıfatın gücünü kullanarak milyonlarca AK Partiliye çemkirme hakkını kendinde görüyor. O sıfatı olmazsa çer çöp yerine konulmayacak birinin üst perdeden saldırganca bir dil kullanması ziyadesiyle üzücüdür."

"İÇİNİZDEN GEÇERİM"

Metiner'in peş peşe paylaşımlarının ardından, Yiğit Bulut da yeni bir açıklama yaptı. "Bence beni daha fazla zorlamayın! İçinizden geçerim" diyen Bulut, şunları kaydetti:

"Bence beni daha fazla zorlamayın! İçinizden geçerim! 2011’ de yazdığım gibi tek referansımız TAYYİP ERDOĞAN’dır!! Orda önemli bir vurgu var; cemaat parti ile kapışamaz! Altın oran Erdoğan!! Siz kimin mirasını paylaşıyorsunuz! ayar vermeye çalışmayın!!"

"YA SİZ FETÖ ARTIĞISINIZ YA DA ÇER ÇÖP SİZSİNİZ"

Yiğit Bulut ile Mehmet Metiner arasındaki kavgaya son olarak eski AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci de dahil oldu.

X hesabından açıklama yapan Birinci, Yiğit Bulut'u hedef alarak, “Eğer siz, bu husustaki doğru olan ve tecrübe ile damıtılmış görüşleri FETÖ artığı, çer çöp ifadeleri ile genellerseniz, iki ihtimalden birini yansıtıyorsunuz demektir. Ya siz FETÖ artığısınız ya da çer çöp sizsiniz” ifadelerini kullandı.

Birinci, paylaşımında şunları söyledi:

"Sayın Devlet Bahçeli'nin o korsan yemine bakış açısı en doğru olanı. Eğer siz, bu husustaki doğru olan ve tecrübe ile damıtılmış görüşleri:

1- FETÖ artığı...

2- Çer çöp... ifadeleri ile genellerseniz, iki ihtimalden birini yansıtıyorsunuz demektir.

1- Ya siz Fetö artığısınız

2- Ya da çer çöp sizsiniz

Zira, Genel Başkan yardımcılarımız Sayın Fatih Şahin'den, Sayın Hayati Yazıcı'ya, Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç'tan bizlere kadar, o askeri öğrencilerin gösterisinin disiplinsizlik olduğunu, dolayısıyla soruşturulması gerektiğini zikrettik!

Bu tarz genellemelerin tamamamı yok hükmündedir. Sözünüzün nereye gideceğini tartın, ona göre söz söyleyin."