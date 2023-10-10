Meral Akşener'den dikkat çeken grup toplantısı mesajı... 'Herkese öğretmeye geliyoruz'

Yayınlanma: 10.10.2023 - 11:18

Güncelleme: 10.10.2023 - 11:18

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin yarın gerçekleştirecek grup toplantısı ile ilgili dikkat çeken bir mesaj paylaştı.

"HÜR VE MÜSTAKİL SİYASET VİZYONUMUZU..."

Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, geçmiş grup toplantısından derlenen bir videoyu da paylaşarak, şu notu düştü:

"Demokrasi, esaslı olarak nasıl işletilirmiş herkese göstermeye ve öğretmeye geliyoruz!

11 Ekim Çarşamba (yarın) 10:30'da, TBMM grup toplantımızda hür ve müstakil siyaset vizyonumuzu anlatmaya devam ediyoruz..."