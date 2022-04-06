Yıldırım Kaya, Diyanet'e 'fetva' çağrısı yaptı: 'Oruç tutmayanlara nefretle yaklaşılmamalı' uyarısında bulunmalı

06 Nisan 2022 Çarşamba, 12:08

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Ramazan ayında bazı üniversite ve liselerde oruç tutmayan öğrencileri hedef alan uygulamaları gündeme getirdi.

Kişilerin, özgür iradesiyle inanıyorsa oruç tutacağını ve ibadetini yapacağını, inanmıyorsa da hiçbir zorunluluğunun olamayacağını ifade eden Kaya, "Şimdi üniversite rektörleri oruç tutan, tutmayan avına çıkmış. Öğrenciler öğlen yemeği yemişse akşam yemeği yiyemiyor. Kampüslerde Müslüman olmayan ya da inancı olmayan öğrenciler de var. Bu öğrenci öğle ya da akşam yemek yemeyecek mi? Bu öğrencinin derdi de bizim derdimiz değil mi? İnananlar ve inanmayanlar ayrımı yapmak bir rektörün işi asla olamaz" diye konuştu.

"DİYANET FETVA YAYIMLAMALI"

Kaya, bazı liselerde yöneticilerin, oruç tutan ve tutmayanların ayrı mekanlarda olmaları talimatını verdiğini söyledi. Oruç tutmayan öğrencilerin, oruç tutanlara saygı gösterileceğinin bilincinde olduğunu vurgulayan Kaya, şunları kaydetti:

"Lise öğrencileri saygı göstermesini bilen insanlardır. Diyanet İşleri Başkanlığının, ramazan ayında huzurun ve sevginin hakim kılınabilmesi adına uyarıcı nitelikte fetvalar yayımlaması lazım. Yani 'Bizim gibi inanan ve oruç tutanlara nasıl saygı gösteriliyorsa, inanmayan, oruç tutmayanlara da nefretle yaklaşılmamalı' uyarılarında bulunmalıdır. Bu öğretiyi yapmazsanız okullarımızda ya da sokakta insanların birbirlerine düşmanlaşmasına sebep olursunuz."