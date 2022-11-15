Yıldırım Kaya, Gezi davası tutuklularının mesajlarını iletti: 'Birlikte mücadele edin'

15 Kasım 2022 Salı, 15:45

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, bugün Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’ne giderek 203 gündür Gezi Davası’ndan tutuklu bulunan Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater ve Mine Özerden’i ziyaret etti.

Kaya, ziyaret sonrası cezaevi önünde yaptığı açıklamada, Gezi tutuklularının mesajlarını iletti.

Kaya, şunları söyledi:

“BİZ NE İLKİZ NE SONUZ”

“203 gündür cezaevinde olan Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Mine Özerden ile görüştüm. Mine, ‘Ben buradaysam herkes burada olabilir. Çünkü yalan üzerine kurulan bir sistem var. Biz ne ilkiz ne sonuz’ diyor.

Mücella’nın da bize çağırısı var. Mücella, ‘Birlik olun, beraber olun. Birlikte mücadele edin ve bu ülkeye hak, hukuk, adalet ve demokrasi gelsin’ diyor.

Çiğdem, gerçekten umut dolu. Çiğdem, ‘Birliktelik her zaman gerekli. Biz, bir gün hukuksuzluk üzerine içeri girdik ama bir irade ile de dışarı çıkacağız. Hukuk icra edilirse hukuk temelinde dışarı çıkmak hepimizin arzusudur. Biz, ülkemizi seviyoruz. Bizim umudumuz var, asla karamsar değiliz ama ne bu ülkede ne de dünyada hukuksuzluk bir gün bitecek. Herkes mutlu olacak’ diyor.

Gezinin tutsakları, dün İstanbul’da İstiklal Caddesi’nde yaşanana gerçekten çok üzülmüşler. Bu olayın faillerini şiddetle ve nefretle kınıyorlar. Türkiye’nin bu karanlık ortamdan bir an önce çıkması da talepleri. Gerçekten içeride, dışarıda olanları düşünmüşler. Onlar için kaygılanmışlar. Bir daha bu olayların yaşanmaması lazım. Herkese selamları var.”