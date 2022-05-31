Siyasilerden art arda paylaşımlar: 'Gezi Direnişi 9 yaşında!'

cumhuriyet.com.tr
31 Mayıs 2022 Salı, 14:34
<p>Tam 9 yıl önce Taksim Gezi Parkı'ndan başlayan direniş Türkiye'nin dört yanına yayıldı. Gezi Direnişi, tarihin unutulmaz sayfalarındaki yerini alırken; Gezi’yi savunanlar ise hapisle cezalandırıldı.</p> <p>Gezi Direnişi'nin 9. yıl dönümü ülkenin dört bir yanında haykırılırken; siyasilerden de bugüne özel art arda paylaşımlar geldi.</p> <p><strong>İşte siyasi isimlerden 'Gezi Direnişi' paylaşımları...</strong></p>

Tam 9 yıl önce Taksim Gezi Parkı'ndan başlayan direniş Türkiye'nin dört yanına yayıldı. Gezi Direnişi, tarihin unutulmaz sayfalarındaki yerini alırken; Gezi’yi savunanlar ise hapisle cezalandırıldı.

Gezi Direnişi'nin 9. yıl dönümü ülkenin dört bir yanında haykırılırken; siyasilerden de bugüne özel art arda paylaşımlar geldi.

İşte siyasi isimlerden 'Gezi Direnişi' paylaşımları...

<p>İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer.</p>

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer.

<p>Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş.</p>

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş.

<p>Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt.</p>

Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt.

<p>HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm.</p>

HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm.

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