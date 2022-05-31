Siyasilerden art arda paylaşımlar: 'Gezi Direnişi 9 yaşında!'
Tam 9 yıl önce Taksim Gezi Parkı'ndan başlayan direniş Türkiye'nin dört yanına yayıldı. Gezi Direnişi, tarihin unutulmaz sayfalarındaki yerini alırken; Gezi’yi savunanlar ise hapisle cezalandırıldı.
Gezi Direnişi'nin 9. yıl dönümü ülkenin dört bir yanında haykırılırken; siyasilerden de bugüne özel art arda paylaşımlar geldi.
İşte siyasi isimlerden 'Gezi Direnişi' paylaşımları...
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