Siyasilerden art arda paylaşımlar: 'Gezi Direnişi 9 yaşında!'

Tam 9 yıl önce Taksim Gezi Parkı'ndan başlayan direniş Türkiye'nin dört yanına yayıldı. Gezi Direnişi, tarihin unutulmaz sayfalarındaki yerini alırken; Gezi’yi savunanlar ise hapisle cezalandırıldı.

Gezi Direnişi'nin 9. yıl dönümü ülkenin dört bir yanında haykırılırken; siyasilerden de bugüne özel art arda paylaşımlar geldi.

İşte siyasi isimlerden 'Gezi Direnişi' paylaşımları...