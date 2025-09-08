Yıldız Teknik Üniversitesi'nde AKP düğünü! Öğrenciye yasak, yandaşa serbest...

Son dönemde üniversitelerin kültür-sanat ve akademik faaliyetlerden uzaklaşarak siyasi etkinliklere ev sahipliği yapması, öğrenci ve akademisyen çevrelerinde tepkilere neden oluyor.

Bu tartışmaların son örneği ise İstanbul’daki Yıldız Teknik Üniversitesi’nde (YTÜ) gerçekleşen bir nikah töreni oldu.

AKP'Lİ BAŞKANIN OĞLUNA KAMPÜSTE DÜĞÜN

BirGün’ün haberine göre, YTÜ Davutpaşa Kampüsü’nde mezunlar ve akademisyenler dahil olmak üzere düğün ve benzeri kişisel organizasyonlara izin verilmezken, AKP Esenler İlçe Başkanı Emrullah Erkuş’un oğlu Muhammed Emin Erkuş’un nikahı kampüs içindeki Davutpaşa Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

TÖRENE AKP'Lİ İSİMLER AKIN ETTİ

Nikah, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu tarafından kıyılırken, törene çok sayıda üst düzey AKP’li isim katıldı.

Çelenk gönderenler arasında bakanlar ve ilçe teşkilatları yer alırken, davetliler arasında AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ve İstanbul Valisi Davut Gül gibi önemli isimler de bulundu.

ÖĞRENCİ VE AKADEMİSYENLERDEN TEPKİ

Üniversite ile hiçbir bağlantısı olmayan bir siyasi ismin çocuğu için YTÜ’nün kapılarını açması, öğrenciler ve akademik çevrelerin tepkisini çekti.

Kongre Merkezi’nin öğrenci kulüplerine dahi zor şartlarda tahsis edildiğini belirten öğrenciler, bu çifte standarda dikkat çekti.

Boğaziçi Üniversitesi’nde yakın zamanda yapılan bir düğünde yaşanan güvenlik zaafına atıfta bulunan öğrenciler, “Üniversiteler bilim üretme yeridir, özel düğün salonu değil” tepkisini dile getirdi.