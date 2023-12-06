Yayınlanma: 06.12.2023 - 11:12

Güncelleme: 06.12.2023 - 11:12

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, belediye başkanlığı için CHP İl Başkanlığına aday adaylığı başvurusunda bulundu. Peki, Yılmaz Büyükerşen kimdir, kaç yaşında, nereli? Yılmaz Büyükerşen aday mı? Yılmaz Büyükerşen kaç yıldır belediye başkanı?

YILMAZ BÜYÜKERŞEN KİMDİR?

Yılmaz Büyükerşen 8 Kasım 1937 yılında Eskişehir'de doğdu. Büyükerşen, ,Eskişehir Atatürk Lisesinde okudu. Hukuk ve Mimarlık okudu buna rağmen ailesinin maddi sıkıntıları nedeniyle iki fakülteyi de bitirmeden ayrıldı. 1962'de Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinin ilk mezunları arasında yer aldı. 1966 yılında doktorasını tamamladı. 1968 yılında doçent, 1973 yılında profesör oldu.

1976'da mezun olduğu akademinin başkanlığına seçildi. 1982'de Anadolu Üniversitesi rektörlüğüne getirildi. 1987'de aynı göreve tekrar atandı. Ayrıca, 2 dönem Radyo Televizyon Yüksek Kurulu başkanlığını yürüttü. 1994 yılında 3984 Sayılı Kanununun çıkarılmasıyla bu görevinden ayrıldı. Türkiye'nin ilk Sinema ve Televizyon Okulu'nun kuruluşunu Eskişehir'de gerçekleştirdi. Anıtkabir müzesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün birebir boyutlardaki balmumu heykeli, yine Prof. Büyükerşen tarafından yapılmıştır. Ayrıca Eskişehir'in ikinci üniversitesinin kurulmasına ve açık öğretim fakültesinin kurulmasına da öncülük etmiştir

1999 yerel seçimlerinde DSP'den aday olan Prof. Büyükerşen, oyların yüzde 44'ünü alarak Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 2004 yerel seçimlerinde, oylarını yüzde 45'e çıkararak aynı göreve tekrar seçildi. 2009 yerel seçimlerinde yüzde 50 üzeri oy ile yeniden büyükşehir belediye başkanı seçildi. 27 Ocak 2011'de, istifa etmesini isteyen DSP yönetiminin talebine uyarak bu partiden istifa etti. 27 Şubat 2011'de CHP'ye geçti. 2014 yerel seçimlerinde CHP'den 4.kez belediye başkanı seçildi. 2019 seçimlerinde CHP'nin ve Millet İttifakının adayı olarak 5.kez büyükşehir belediye başkanı seçildi. DİSK önderliğinde gerçekleşen "Solda Birlik" toplantılarında ve diğer sol senaryolarında adı sık sık geçen Prof. Büyükerşen, 2004 yılında DSP eski Genel Başkanı Bülent Ecevit tarafından yapılan genel başkanlık teklifini geri çevirdi. 2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçiminde de Cumhurbaşkanı adaylığı için ismi geçmiştir. Fakat bu teklifi de geri çevirmiştir. Ayhan Şahenk Vakfında yönetim kurulu üyesi olan Prof. Büyükerşen, aynı zamanda Kanal D'nin kurucularındandır.

YILMAZ BÜYÜKERŞEN EVLİ Mİ?

Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen; evli, iki çocuk ve iki torun sahibidir.

YILMAZ BÜYÜKERŞEN KAÇ YILDIR BELEDİYE BAŞKANIĞI YAPIYOR?

Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, 18 Nisan 1999'da yapılan yerel seçimlerde DSP'den aday olarak ilk kez Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 2011 yılında CHP'ye katılan Büyükerşen 1999'dan bu yana aralıksız olarak Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı görevini sürdürüyor.

YILMAZ BÜYÜKERŞEN 2024 YEREL SEÇİMLERİNDE ADAY OLACAK MI?

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, belediye başkanlığı için CHP İl Başkanlığına aday adaylığı başvurusunda bulundu.