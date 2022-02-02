Yılmazkaya'dan sert tepki: Vatandaşı, esnafı, sanayiciyi resmen soyuyorsunuz!

02 Şubat 2022 Çarşamba, 12:11

CHP Gaziantep Milletvekili Opr. Dr. Bayram Yılmazkaya, yeni yılla birlikte yüzde 127 artış gösteren elektrik zamlarıyla ilgili TBMM Genel Kurulu'nda konuştu.

AKP hükümetine seslenen Yılmazkaya, “Zaten milletimiz, giderek artan pahalılığın pençesinde kıvranıyor bu faturalarla iyice belini büktünüz. Salgın sürecinde artan durgunluktan çıkmaya çalışan esnafa ise yüksek elektrik faturalarıyla darbe vurdunuz” dedi.

“AKP Hükümetinin bu zam politikası ekonomik anlamda domino etkisi yaratarak yine vatandaşımıza yüksek enflasyon, yoksulluk, işsizlik ve fakirlik olarak yansıyacaktır” diyen Yılmazkaya, “Gaziantep’te bir esnaf kardeşimiz bir ay önce elektriğe 7 bin lira öderken, AKP’nin yeni yıl zamlarıyla şimdi 27 bin lira ödüyor! Esnafın elektrik faturası kiradan yüksek geliyor! Anlaşılan o ki sizin amacınız zar zor ayakta durmaya çalışan esnafı batırmak” ifadelerini kullandı.

TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

“Elektrik faturalarına %127 zam yapıp sonra da kilovat saate düzenleme yaptık diyerek tarifelerdeki 1'inci kademe sınırını günlük 5 kilovatsaatten 7'ye, aylık 150 kilovatsaatin 210'a çekilmesi vatandaşa ölümü göstererek sıtmaya razı etmekten başka bir şey değildir.

Ortalama bir evin elektrik tüketimi 230-240 kilovat saatken bunu 150 kilovat saatten 210 kilovat saate çekmek tam bir siyasi oyun.

Doğalgaz ve elektriğe ardı ardına yapılan yüksek zam ve tarife değişiklikleri yetmezmiş gibi elektrik kullanımındaki doğalgaza yine yüzde 14 zam yapıldı.

Son bir yılda sanayide kullanılan doğal gaza yüzde 435, elektrik üretiminde kullanılan doğal gaza yüzde 304 zam yapıldı. Zaten milletimiz, giderek artan pahalılığın pençesinde kıvranıyor bu faturalarla iyice belini büktünüz. Salgın sürecinde artan durgunluktan çıkmaya çalışan esnafa ise yüksek elektrik faturalarıyla darbe vurdunuz. Kiradan daha yüksek gelen elektrik faturaları yüzünden birçok esnaf dükkanını kapatmaya başladı.

AKP Hükümetinin bu zam politikası ekonomik anlamda domino etkisi yaratarak yine vatandaşımıza yüksek enflasyon, yoksulluk, işsizlik ve fakirlik olarak yansıyacaktır. Gaziantep’te bir esnaf kardeşimiz bir ay önce elektriğe 7 bin lira öderken, AKP’nin yeni yıl zamlarıyla şimdi 27 bin lira ödüyor! Esnafın elektrik faturası kiradan yüksek geliyor! Hükümet esnafın kazancına ortak olmuş durumda! Son zamlar henüz etkisini göstermedi ama esnaf batarsa herkes batar! Elektrik faturalarıyla vatandaşı, esnafı, sanayiciyi resmen soyuyorsunuz! Bu düzen böyle gitmez!”