YKS'de yapay zekayla kopya girişimi: Şüpheli aday tutuklandı

21 Haziran'da yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Alan Yeterlilik Testi (AYT) oturumu, yapay zeka desteğiyle kopya girişimine sahne oldu.

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde, 20 yaşındaki Mustafa Eren K.'nin sınav salonuna cep telefonuyla girdiği ve soruların fotoğrafını çekerek bir yapay zekâ uygulaması üzerinden yanıt aramaya çalıştığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatıldı. Sınavın ardından yapılan üst aramasında cep telefonu bulunan aday gözaltına alındı.

Sabah gazetesinin haberine göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada ifadesi alınan şüpheli, telefonu emanet edecek yer bulamadığı için yanında taşıdığını, sınav sırasında ise "bir anlık gafletle" soruların fotoğrafını çekip ChatGPT uygulamasına yüklemeyi düşündüğünü söyledi.

"BİR ANDA AKLIMA GELDİ"

Habere göre Mustafa Eren K.'nin ifadesinde ilgili bölüm şöyle:

"Sınava tek başıma gelmem ve emanet bırakabileceğim herhangi bir yer bulamamam nedeniyle cep telefonun internetini kapattım. Sonrasında sessize ve rahatsız etme moduna alarak şortumun içerisine koydum ve içeri girdim.

Sınav başladıktan sonra bir anda aklıma yanımda bulunan telefonla soruların fotoğrafını çekerek ChatGPT uygulamasında cevaplarını aratmak geldi. Bu amaçla telefonumu çıkarttım ve AYT Sınav Fen soru kitapçığının 37 ve 39'uncu sayfalarının fotoğrafını çektim."

TUTUKLANDI

Savcılık tarafından "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanuna Muhalefet" suçlamasıyla tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Mustafa Eren K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.