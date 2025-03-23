YKS'den 'CHP'nin olağanüstü kurultay kararının iptal edildiği' iddialarına yanıt!

Yayınlanma: 23.03.2025 - 05:39

Güncelleme: 23.03.2025 - 05:43

Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir'i sosyal medya hesabından "YSK, Özgür Özel ve ekibinin Kurultay kararını iptal etti..." iddiasını paylaştı.

YSK VE CHP'DEN AÇIKLAMA: 'YASAL SÜREÇ BAŞLATILACAK'

YSK, CHP’nin 6 Nisan’da yapacağı Olağanüstü Kurultay'ın iptal edildiğine ilişkin iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Sosyal medyada dolaşıma sokulan iddialar tamamen asılsız olup YSK’nın herhangi bir partinin kongresini iptal kararı olmadığı gibi gündeminde buna yönelik bir başvuru dahi bulunmamaktadır. Ayrıca Yüksek Seçim Kuruluna ait resmi internet sitesi dışında herhangi bir sosyal medya hesabı kesinlikle bulunmamaktadır. Konu ile alakalı yasal süreç başlatılacaktır.”

CHP Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi yaptığı açıklamada, "YSK tarafından olağanüstü kurultay başvurumuzun iptal edildiğine ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini kullanmıştı.

TWEETİ SİLDİ!

Daşdemir'i sosyal medya hesabından yaptığı 'YSK, Özgür Özel ve ekinin kurultay kararını iptal etti' paylaşımını sildi.