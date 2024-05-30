‘Yoksulluk artık yönetilemiyor’

Yayınlanma: 30.05.2024 - 17:58

Güncelleme: 30.05.2024 - 17:58

CHP’li Taşcıer, yaptığı yazılı açıklama ile Türk-İş’in açıkladığı açlık ve yoksulluk rakamlarını değerlendirdi. Taşcıer, “Çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz diyen iktidar, ‘şubat, ocaktan çok daha iyi. Mart da şubattan daha iyi. Nisan marttan zaten çok iyi olacak’ diye diye enflasyonu yüzde 70’e taşıdı. Yükselen enflasyonu görmezden gelenler, asgari ücrete zam yok diyerek, milyonları sefalete mahkum ediyorlar” dedi. Asgari ücretin 5 ayda eridiğini söyleyen Taşcıer, şunları kaydetti:

“Türk-İş'in açıkladığı son rapor milyonlarca ücretlinin içinde bulunduğu ekonomik çıkmazı gözler önüne sermektedir. İktidarın sorumsuz politikalarının bedelini alın teriyle, emeğiyle geçinmeye çalışanlar ödemektedir. Halkın enflasyonunu görmek yerine tek bir kişinin ısmarlama enflasyonunu baz alan TÜİK sayesinde asgari ücret ilk beş ayda çoktan eridi, bitti. Mayıs ayı itibarıyla açlık sınırı 19 bin TL'ye, yoksulluk sınırı ise 62 bin TL'ye ulaşmış durumda. Bu rakamlar, sadece kuru birer istatistik değil; milyonlarca insanın yaşam mücadelesini, çaresizliğini ve umutsuzluğunu temsil etmektedir. Türk-İş'in raporu, aynı zamanda iktidarın ekonomi yönetimindeki beceriksizliğinin de açık bir kanıtıdır. Üretimden kopan, rant ekonomisine dayanan, dışa bağımlı bir ekonomi modeliyle karşı karşıyayız. Bu model, sadece zengini daha zengin, fakiri ise daha fakir yapmaktadır. Orta sınıf yok olmakta, toplumdaki gelir adaletsizliği her geçen gün derinleşmektedir.”