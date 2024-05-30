‘Yoksulluk artık yönetilemiyor’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Türk-İş tarafından açıklanan mayıs ayına yönelik açlık ve yoksulluk rakamlarına ilişkin, “Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı 19 bin liraya, zorunlu harcamaları ise 62 bin liraya ulaştı. Milyonlarca yurttaşı esir alan yokluk artık yönetilemez boyuta ulaşmıştır” dedi.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 30.05.2024 - 17:58
‘Yoksulluk artık yönetilemiyor’
Abone Ol google-news

CHP’li Taşcıer, yaptığı yazılı açıklama ile Türk-İş’in açıkladığı açlık ve yoksulluk rakamlarını değerlendirdi. Taşcıer, “Çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz diyen iktidar, ‘şubat, ocaktan çok daha iyi. Mart da şubattan daha iyi. Nisan marttan zaten çok iyi olacak’ diye diye enflasyonu yüzde 70’e taşıdı. Yükselen enflasyonu görmezden gelenler, asgari ücrete zam yok diyerek, milyonları sefalete mahkum ediyorlar” dedi. Asgari ücretin 5 ayda eridiğini söyleyen Taşcıer, şunları kaydetti:

“Türk-İş'in açıkladığı son rapor milyonlarca ücretlinin içinde bulunduğu ekonomik çıkmazı gözler önüne sermektedir. İktidarın sorumsuz politikalarının bedelini alın teriyle, emeğiyle geçinmeye çalışanlar ödemektedir. Halkın enflasyonunu görmek yerine tek bir kişinin ısmarlama enflasyonunu baz alan TÜİK sayesinde asgari ücret ilk beş ayda çoktan eridi, bitti. Mayıs ayı itibarıyla açlık sınırı 19 bin TL'ye, yoksulluk sınırı ise 62 bin TL'ye ulaşmış durumda. Bu rakamlar, sadece kuru birer istatistik değil; milyonlarca insanın yaşam mücadelesini, çaresizliğini ve umutsuzluğunu temsil etmektedir. Türk-İş'in raporu, aynı zamanda iktidarın ekonomi yönetimindeki beceriksizliğinin de açık bir kanıtıdır. Üretimden kopan, rant ekonomisine dayanan, dışa bağımlı bir ekonomi modeliyle karşı karşıyayız. Bu model, sadece zengini daha zengin, fakiri ise daha fakir yapmaktadır. Orta sınıf yok olmakta, toplumdaki gelir adaletsizliği her geçen gün derinleşmektedir.”


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Hakim Oktay Tabu, uzun namlulu tüfeklerle poz verdi

Hakim Oktay Tabu, uzun namlulu tüfeklerle poz verdi
Bir ülke daha Filistin’i tanıma kararı aldı!

Bir ülke daha Filistin’i tanıma kararı aldı!
Sinan Ateş suikastinin kilit ismiydi… Devlet Bahçeli, Olcay Kılavuz'u görevden aldı!

Sinan Ateş suikastinin kilit ismiydi… Devlet Bahçeli, Olcay Kılavuz'u görevden aldı!
Bursa’da 3 çocuğunu öldüren baba tutuklandı

Bursa’da 3 çocuğunu öldüren baba tutuklandı
Son Dakika... Kılıçdaroğlu'nun Bayraktar'a hakaret davasında yeni gelişme: Dava düştü

Son Dakika... Kılıçdaroğlu'nun Bayraktar'a hakaret davasında yeni gelişme: Dava düştü
Petra Antik Kenti, ziyaretçilerine tarihi bir yolculuk sunuyor

Petra Antik Kenti, ziyaretçilerine tarihi bir yolculuk sunuyor
BBC araştırması: Lüks parfüm üretiminin arkasında çocuk işçiler var

BBC araştırması: Lüks parfüm üretiminin arkasında çocuk işçiler var
Everest’te ölen Kenyalı dağcının cesedi bulunduğu yerde bırakılacak

Everest’te ölen Kenyalı dağcının cesedi bulunduğu yerde bırakılacak