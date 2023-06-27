Yollar para yutuyor: 85 milyar ödeneği olan Karayolları Genel Müdürlüğü 136.7 milyar lira harcadı
9 günlük bayram tatilinde büyükşehirlerde yaşayanlar memleketlerine ve tatil bölgelerin gitmek için yollara düştü. Yollar doldu taştı, trafik kilitlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yap-işlet-devret modeliyle geçen yıl hizmete alınan 1915 Çanakkale Köprüsü’nden tatilin ilk günü 22 bin 267 araç geçtiğini açıkladı. Geçen araç sayısı, devletin müteahhit firmaya verdiği günlük 45 bin araç geçiş garantisinin yarısını ancak bulabildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada “24 Haziran’da, 1915 Çanakkale Köprüsü’nden 22 bin 267 araç geçişi ile rekor kırdık” diyerek duyurdu. Verilen garantide araç başı ücret 15 Avro + KDV oldu. Hazine, 1915 Çanakkale Köprüsü için geçmeyen her araç başına 17.7 Avro ödüyor.
Kamu-özel işbirliği modeli ile yaptırılan köprü ve otoyollar bütçeye ağır yük bindiriyor. Karayolları Genel Müdürlüğü’ne (KGM) geçen yıl ek bütçe dahil 85.3 milyar TL ödenek ayrıldı. Sonra bu ödenek aktarmalarla 137.4 milyar TL’ye çıkarıldı. Yıl sonunda ödeneğin 136.7 milyar TL’si harcandı. KGM, en fazla harcama yapan ilk on özel bütçeli idare arasında zirveye yerleşti.
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 2022 Yılı Genel Faaliyet Raporu’na göre, geçen yıl sonu itibarıyla kamu özel işbirliği modeli çerçevesinde yürütülen projeler için Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından verilen toplam borç üstlenim taahhüdü tutarı yaklaşık 16.5 milyar dolar.
Yap-işlet-devret yöntemiyle gerçekleştirilen kamu özel işbirliği modeli bu projelerden Avrasya Tüneli için Aralık 2012’de borç üstlenim anlaşması imzalandı. Toplam maliyeti 1.2 milyar dolar olan proje için alınan kredi tutarı 960 milyon dolar. Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi) Otoyolu için Haziran 2015’te borç üstlenim anlaşması imzalandı. 6.3 milyar dolarlık proje için kredi tutarı 4.9 milyar dolar.
Çanakkale-Malkara Otoyolu (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) için Mart 2018’de anlaşma imzalandı. 3.1 milyar Avro maliyetli proje için kredi tutarı 2.2 milyar Avro. Kuzey Marmara Otoyolu-Odayeri-Paşaköy Kesimi (3. Boğaz Köprüsü dahil). Anlaşma tarihi Aralık 2021. Proje maliyeti 3.4 milyar dolar. Kredi tutarı 1.1 milyar dolar.
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