Yöneylem Araştırma Genel Koordinatörü Derya Kömürcü: '10 puanın üzerindeki bu kayıp AKP’yi 2002’deki oy seviyesinin altına indirdi'

09 Temmuz 2022 Cumartesi, 17:14

Yöneylem Araştırma Genel Koordinatörü Derya Kömürcü, Gazete Pencere'deki köşe yazısında AKP'den vazgeçen seçmen kitlesi sayısının arttığını açıkladı.

Kömürcü, bu seçmen kitlesini daha çok 'kararsız' ve 'oy kullanmayacak' seçmen olarak değerlendirdi.

"AKP'deki gerileme küçük küçük de olsa istikrarlı bir gerileme ve toplamda ciddi bir oy kaybına tekabül ediyor. 10 puanın üzerindeki bu kayıp AKP’yi 2002’deki oy seviyesinin altına indirdi" diyen Kömürcü, "AKP'nin oy oranının gerilediği seviye, bu partinin önümüzdeki seçimden birinci olarak çıkamama ihtimalini güçlendiriyor" dedi.

CHP VE İYİ PARTİ'DE BEŞER PUAN ARTIŞ

'İktidarın oy kaybettiği ama muhalefetin de oy kazanamadığı' iddiası hakkında yorum yapan Kömürcü, "Bu iddia, gerçeklikle hiçbir şekilde örtüşmüyor. CHP ve İYİ Parti’nin oy oranlarında beşer puanın üzerinde artış var. Ayrıca AKP-MHP'den "diğer" partilere geçişler olduğu görülüyor" diyerek şöyle devam etti:

"Son bir yılın bulgularını dikkatli bir biçimde incelediğimizde AKP’deki oy kaybının devam ettiğini, buna karşılık kararsızlar ve oy kullanmayacakların oranında bir artış olmadığını tespit ediyoruz. Eğer AKP ve MHP’den kopanlar, iddia edildiği gibi muhalefet partilerine yönelmiyor olsa, kararsızların ve oy kullanmayacakların her ay biraz daha artması gerekirdi.Geldiğimiz nokta, yeni bir eşik olarak değerlendirebilir. Çünkü AKP’nin oy oranını kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtılmadan önce yüzde 25’in altında ölçüyor olmamız bu partinin artık çekirdek ve sadık seçmen kümesi içinden de oy kaybetmeye başladığının bir göstergesi."