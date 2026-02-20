Cumhuriyet Gazetesi Logo
Youtube, Facebook, Instagram... KVKK'den 6 sosyal medya platformu için inceleme kararı

20.02.2026 15:00:00
Haber Merkezi
Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), "çocukların dijital ortamda karşılaşabilecekleri potansiyel risklerden korunması" amacıyla TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, X ve Discord platformları hakkında resen inceleme başlattı.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu'ndan (KVKK) yapılan açıklamada, "çocukların sosyal medya kullanımında kişisel verilerinin korunması ve çocukların yüksek yararı" kapsamında bazı sosyal medya platformlarına karşı işlem başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Çocukların sosyal medya kullanımında kişisel verilerinin korunmasına ilişkin, çocukların yüksek yararı da gözetilerek dijital ortamda karşılaşabilecekleri potansiyel risklerden korunmasını teminen, sosyal medya platformlarında çocukların kişisel verilerinin nasıl işlendiği ve hangi tedbirlerin alındığı hususlarında TikTok, Instagram, Facebook, Youtube, X ve Discord platformları hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından re’sen inceleme başlatılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

