YouTube kanalında boş koltuk: 'Fatih Altaylı yorumlayamıyor'

YouTube kanalında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tehdit ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılıp gözaltına alınan gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı.

Fatih Altaylı hakkında 20 Haziran 2025’te YouTube kanalında ‘Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı hedef alan tehdit içerikli sözler sarf ettiği’ iddiasıyla resen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında önceki gün gözaltına alınan Altaylı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na çıkarıldı.

SİLİVRİ'YE GÖNDERİLDİ

Altaylı, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Savcılığın tutuklama talepli sevk yazısında, Altaylı’nın söz konusu yayının 26:53 ile 29:42 dakikaları arasında yaptığı konuşmaya yer verildi.

Konuşmanın ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik tehdit suçunu oluşturduğu ve kuvvetli suç şüphesi bulunduğu’ belirtildi. Altaylı, ‘kuvvetli suç şüphesi, mevcut delil durumu, cezanın üst sınırı’ dikkate alınarak tutuklanarak Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne gönderildi.

YOUTUBE’DAKİ KOLTUĞU BOŞ KALDI

Fatih Altaylı’nın birlikte program yaptığı ekip arkadaşı Emre, bu kez ‘Günaydın Fatih bey’ dedi ama cevap alamadı.

Altaylı’nın ‘Fatih Altaylı yorumluyor’ programı bu kez ‘Fatih Altaylı yorumlayamıyor’ olarak YouTube’dan yayınlandı ve Altaylı’nın Emniyet'teki ifadesi ekip arkadaşı Emre tarafından okundu.

ALTAYLI'NIN İFADESİ

İşte Altaylı'nın ifadesi:

"Söz konusu yayın ve cümleler bana aittir, ancak Cumhurbaşkanını ne tehdit nede hakaret maksadım vardır. Bir araştırma şirketinin yapmış olduğu ankette vatandaşlara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kaydı Hayat şartı ile Cumhurbaşkanlığı yapmasına onay verip vermedikleri sorulmuş, vatandaşların yüzde yetmişi de böyle bir Anayasa değişikliğine onay verip vermeyeceklerini söylemişti. Bende bu konu ile ilgili yorumumda Türk halkının tanzimattan bu yana oy kullanarak Devlet yönetiminde etkin olmayı sevdiğini ve benimsediğini ve herhangi bir kişiye kendi isteği ve denetimi dışında Devlette üst düzey görev yapma iznini peşinen vermekten hoşlanmadığını söyledim.

Ve Türk Halkının kendini yönetenlere karşı her zaman eleştirisel bir tutum takınabildiğini Padişahlık döneminde bile Cuma selamlıklarında Padişahları eleştirdiğini tarihe meraklı bir AFYONCU gibi yakın tarihimiz üzerine uzman bilim insanları ile de defalarca televizyonlarda entelektüel kimliğimle ifade ettim. Bu gibi örnekleri daha önce gerek Murat BARDAKÇI gerek Erhan konuşmuşluğumuz vardır. Açıkçası bu tarihi bilgilerden mevcut Cumhurbaşkanına bir tehdit algısı çıkabileceği aklımdan dahi geçmezdi."