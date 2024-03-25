YRP heyeti kaza geçirdi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Müjdeci ve beraberindeki heyet, trafik kazası geçirdi. Heyetin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.03.2024 - 17:48
YRP heyeti kaza geçirdi
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Müjdeci, İstanbul mitingine gelirken kaza geçirdi. Kazayı sosyal medya hesabından duyuran Müjdeci, "İstanbul mitingimize giderken geçirdiğimiz trafik kazası sebebiyle arayıp soran, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese çok teşekkür ediyorum. Rabbim hepimizi her türlü kaza ve afetlerden muhafaza buyursun." ifadelerini kullandı.


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