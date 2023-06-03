YRP lideri Fatih Erbakan, 6284'ü hedef aldı

Yayınlanma: 03.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 03.06.2023 - 03:00

Seçim sürecinin tamamlanmasının ardından TBMM dün ilk kez toplandı. Meclis’in 28. yasama dönemi düzenlenen törenlerle başladı. Yeni milletvekilleri alfabetik sıraya göre yemin etti. Her milletvekili Anayasa’daki yemin metnini kürsüden yüksek sesle okudu.

14 Mayıs milletvekilliği seçimlerinde 1.5 milyon oy alan ve 5 vekille Meclis’e giren Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, yeni yasama döneminin ilk gününde Meclis’te açıklamalarda bulundu. İlk günden kadın haklarını hiçe saydı.

‘SUÇ UNSURLARI YAZILMALI’

Erbakan, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’a ilişkin fikirlerini CNN canlı yayınında açıkladı. Erbakan, “Özlem Zengin kadına şiddet konusunda bir kırmızı çizgiden bahsetmiştir. Kendisiyle hiç karşılaşmadık. 6284 haşa bir ayet değil. Ben zaten ‘Kadına şiddet kırmızı çizgimizdir’ demiştir. Kadına, doğaya, hayvana, şiddet bizim doğamıza aykırı. Fakat suç unsurlarının yazılması lazım. Ekonomik, psikolojik şiddet nedir, nasıl olur bunun belli olması lazım. Bir de iddia sahibinin iddiasını kanıtlaması lazım. Bunlar varsa cezanın daha ağırlaştırılması gerekiyor” diye konuştu.

Milletvekilliği seçimi öncesi açıklamalarda bulunan YRP Cumhur İttifakı’na katılmak için 30 maddelik teklif sunmuştu. Taleplerden biri de Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunu’nun kaldırılmasıydı.

‘KADIN DÜŞMANLIĞI ARTTI’

Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK) bu sözlere tepki gösterdi. Meclis’te kadın düşmanlığının arttığına dikkat çekti. Açıklamada “Laik hukuka dayanan kadın haklarına sahip çıkın, milyonlarca kadın, kaynağını laiklikten alan Medeni Kanun’la garantiye alınmış olan haklarını özümsemiş, 100 yıldır bu hukuk sisteminde yaşamaktadır. Hiç kimse kadınları bu haklarından vazgeçiremeyecektir. Tekrar hatırlatıyoruz. Yasalara dokunmayın uygulayın” denildi.