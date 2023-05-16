Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan ile görüştü

Yayınlanma: 16.05.2023 - 18:28

Güncelleme: 16.05.2023 - 18:38

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı Beştepe'deki Saray'da kabul etti.

İkilinin gerçekleştirdiği görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

ERBAKAN MECLİS'E GİRDİ

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen ve ikinci tura kalan seçimlerin ardından 6284 sayılı ‘Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un değiştirilmesi tartışmasıyla gündeme gelen, "Zinanın suç sayılması için Milli Görüş Meclis'e" paylaşımı yapan Fatih Erbakan, İstanbul 2. Bölgede birinci sıradan milletvekili seçildi.