YRP'li başkandan Ekrem İmamoğlu'na ve Gürsel Erol'a teşekkür

Yayınlanma: 28.11.2024 - 20:45

Güncelleme: 28.11.2024 - 20:45

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından Palu Belediyesi’ne hibe edilen otobüs için Palu Belediye Başkanı Muhammet Septioğlu'ndan teşekkür mesajı geldi.

Septioğlu, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'a da ayrıca teşekkür etti.

"KULA KULLUK ETMESİNLER"

Palu Belediye Başkanı Muhammet Septioğlu'nun mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Gürsel Bey ve Ekrem İmamoğlu'na, Palu Halkı olarak teşekkür ediyoruz. Her zaman için beraberiz ve onların da yanındayız. Bunu böyle bilsinler. Hibe edilen otobüsün yanında bir tır dolusu park bahçe malzemesi de göndermişler. Bunun için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Politikada hizmete talip olanlar Allah’ın kulu olsunlar, kula kulluk etmesinler, bölücülük yapmasınlar."



