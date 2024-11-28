YRP'li başkandan Ekrem İmamoğlu'na ve Gürsel Erol'a teşekkür
Elazığ'ın Palu ilçesinin YRP'li Belediye Başkanı Muhammet Septioğlu, ilçeye hibe edilen otobüs için hem Türk Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hem de CHP Elazığ milletvekili Gürsel Erol'a teşekkür mesajı yayımladı.
Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından Palu Belediyesi’ne hibe edilen otobüs için Palu Belediye Başkanı Muhammet Septioğlu'ndan teşekkür mesajı geldi.
Septioğlu, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'a da ayrıca teşekkür etti.
"KULA KULLUK ETMESİNLER"
Palu Belediye Başkanı Muhammet Septioğlu'nun mesajında şu ifadeler yer aldı:
"Gürsel Bey ve Ekrem İmamoğlu'na, Palu Halkı olarak teşekkür ediyoruz. Her zaman için beraberiz ve onların da yanındayız. Bunu böyle bilsinler. Hibe edilen otobüsün yanında bir tır dolusu park bahçe malzemesi de göndermişler. Bunun için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Politikada hizmete talip olanlar Allah’ın kulu olsunlar, kula kulluk etmesinler, bölücülük yapmasınlar."
Etiketler: #belediye #İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı #Palu
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