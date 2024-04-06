YSK 1 il 7 ilçe ve 3 belde seçimlerinde yapılan itirazlara karar verdi

Yayınlanma: 06.04.2024 - 17:07

Güncelleme: 06.04.2024 - 17:08

31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından siyasi partilerin itirazları Yüksek Seçim Kurulu’nda (YSK) değerlendirilmeye devam ediyor. İtiraz süreci çerçevesinde yüksek seçim kurulu saat 14.00’te siyasi partilerin yapmış olduğu seçim itirazlarını değerlendirdi.

Yaklaşık 2 saattir devam eden kurul toplantısında 1 il 7 ilçe ve 3 belde seçimlerine ilişkin yapılan itirazlarda karara varıldı.

Değerlendirilen il ilçe ve beldeler de şu şekilde:

- Zonguldak Nebioğlu Beldesi’nde CHP’nin yapmış olduğu ‘oyların tamamının yeniden sayılması’ talebi reddedildi.

- Zonguldak Elvanpazarcık Beldesi’nde CHP’nin yapmış olduğu ‘sandıkların yeniden sayılması’ talebi reddedildi.

- Tokat’ın Zile ilçesinde MHP’nin yapmış olduğu ‘oyların yeniden sayılması’ talebi reddedildi.

- Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde AK Parti’nin ‘oyların yeniden sayılması’ istemi reddedildi.

- Isparta’nın Atabey ilçesinde MHP’nin ‘ilçe belediye başkanlığı seçiminin iptaline karar verilmesi’ talebi reddedildi.

- Samsun Vezirköprü ilçesinde Yeniden Refah Partisi’nin ‘ilçe belediye başkanına verilen mazbatanın geri alınması istemi’ reddedildi.

- İYİ Parti’nin Samsun’un Bafra ilçesinde ‘seçimin iptal edilmesi’ istemi reddedildi.

- Siirt’in Eruh ilçesinde DEM Parti’nin ‘seçimlerin yenilenmesi ve oyların yeniden sayılması kararının verilmesi’ istemi reddedildi.

- Siirt’in Atabağ beldesinde DEM Parti’nin ‘seçimlerin yenilenmesine ve oyların yeniden sayılmasına karar verilmesi’ talebi reddedildi.

- Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde CHP’nin ‘belediye başkanlığı ve meclis üyeliği seçimlerinin iptali ile yenilenmesine karar verildiği ve kararların kaldırılması’ talebi reddedildi.

- Kütahya’da CHP’nin ‘belediye Başkanlığı seçimine ilişkin geçersiz oyların yeniden sayılması yönünde kararın kaldırılması’ talebi reddedildi.