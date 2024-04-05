CHP itiraz etmişti: YSK'den 'Hatay Samandağ' kararı

YSK, CHP’nin Hatay’ın Samandağ ilçesinde oyların yeniden sayılması ve seçimin yenilenmesi talebini reddetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.04.2024 - 16:13
CHP itiraz etmişti: YSK'den 'Hatay Samandağ' kararı
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Hatay’ın Samandağ ilçesinde oyların yeniden sayılması ve seçimin yenilenmesi talebini reddetti.

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Kahramanmaraş depremlerinin en büyük yıkımı yarattığı kentlerden Hatay'ın Samandağ ilçesinde yüzde 47 oy oranını aşmıştı.

Resmi sonuçlara göre, TİP adayı Emrah Karaçay 30 bin 377 oy sayısına ulaşmıştı. Karaçay'ı yüzde 42,07'la CHP adayı Süleyman Bedir Abacı takip etmişti.

CHP İTİRAZ ETMİŞTİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Hatay’ın Samandağ ilçesinde oyların yeniden sayılması ve seçimin yenilenmesi talebinde bulunmuştu.

Son olarak YSK bu talebi reddetti.


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