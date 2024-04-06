YSK Başkanı Ahmet Yener'den 'Hatay' yanıtı

YSK Başkanı Ahmet Yener, CHP’nin itiraz süreci devam ederken Hatay İl Seçim Kurulu’nun mazbatayı AKP’nin adayı Mehmet Öngün’e verme kararının iptali için yaptığı başvurunun bugün sonuçlanıp sonuçlanmayacağı konusunda “Toplantıya başlayalım gün sonunda bilgi vereceğiz” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.04.2024 - 11:50
YSK Başkanı Ahmet Yener'den 'Hatay' yanıtı
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim sonuçlarına yapılan itirazları görüşmek üzere bugün saat 14.00’te toplanacak. 

YSK Başkanı Ahmet Yener, kuruma gelişi sırasında gazetecilerin bugünkü toplantının gündemine ilişkin soruları üzerine “Çalışmaya başlayacağız. Gün bitiminde toplantı sonrası size bilgi vereceğiz” dedi. 

"GÜN SONUNDA BİLGİ VERECEĞİZ"

Yener, “CHP’nin Hatay başvurusu bugün sonuçlanır mı?” sorusuna da “Bakalım, toplantıya başlayalım, gün sonunda size bilgi vereceğiz” yanıtını verdi. 


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