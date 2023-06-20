YSK Başkanı Yener’in ‘elektronik seçim’ açıklamaları yeni bir tartışma başlattı: 'Güvenlik sorunu çözülmeli'

Yayınlanma: 20.06.2023 - 04:00

Güncelleme: 20.06.2023 - 04:00

YSK Başkanı Yener’in açıklamaları 14 ve 28 Mayıs tarihlerinde yapılan seçimlerdeki seçim ihlallerini akıllara getirdi. Uzmanlar elektronik seçim sistemini Cumhuriyet’e değerlendirdi.

Alternatif Bilişim Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Avukat Faruk Çayır, uygulanacak sistemin altyapısının sağlam olması gerektiğinin altını çizdi. Çayır, “Blok zincir teknolojisini kullanarak yurttaşların kimlik numarasını, parmak izini girerek oy kullandığı bir sistem uygulanabilir. Parmak izi genetik bir veri olduğu için devlet tarafından fişlenme, izlenme, gözetim altında tutulma gibi tehlikeleri olabilir. Sistemin altyapısının düzgün yapılması ve güvenliğinin en son teknolojiyle sağlanması lazım” diye konuştu.

Çayır, elektronik sisteme geçişin hemen mümkün olmayacağını vurgulayarak “Bizim gibi normal oy pusulası üzerinden oy kullanmayı çok zor beceren bir kitlenin dijital sisteme geçtiğinde yaşlılara oy kullandırması da zor olur. Bu tarz kaygıları gidermek için iyi bir çalışma yapılması gerek. Dijital teknolojiye geçmek iyi düşünülmüş bir şey fakat güvenlik açısından kaygıları gidermek için teknik anlamda yeterli bilgi ve tecrübeye sahip sağlam bir ekiple çalışılmalı” ifadelerini kullandı.

