YSK CHP'nin 'oy pusulası' itirazını reddetti: AKP'nin sırası değişmeyecek...
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP'nin seçim pusulası kurasında şaibe olduğuna ilişkin itirazını reddetti. Buna göre AKP pusulada ilk sırada yer alacak.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 31 Mart yerel seçimleri için yapılan kura çekiminde AKP'nin birinci sırada çıkmasına ilişkin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itirazda bulunmuştu.
İTİRAZ REDDEDİLDİ
YSK, CHP'nin itirazını karara bağladı. Buna göre, CHP'nin itirazı reddedildi. Böylece AKP, oy pusulasında birinci sırada yer alacak.
AKP 1. SIRA, CHP, 18. SIRA
Kuraya göre; 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde kullanılacak birleşik oy pusulasında AKP 1, CHP 18, DEM Parti 9, MHP 31, İYİ Parti 2, Saadet Partisi 34'üncü sırada çıkmıştı.
Kuradaki oy pusulasında partiler şöyle sıralanmıştı:
1- Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti)
2- İYİ Parti
3- Sol Parti
4- Büyük Birlik Partisi (BBP)
5- Memleket Partisi
6- Anavatan Partisi
7- Demokratik Sol Parti (DSP)
8- Yeniden Refah Partisi (YRP)
9- Halkların Eşitlik Demokrasi Partisi (DEM Parti)
10- Türkiye Komünist Partisi (TKP)
11- Anadolu Birliği Partisi
12- Zafer Partisi
13- Halkın Kurtuluş Partisi (HKP)
14- Türkiye Komünist Hareketi (TKH)
15- Bağımsız Türkiye Partisi (BTP)
16- Gelecek Partisi
17- Yeni Türkiye Partisi
18- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
19- Emek Partisi
20- HÜDA-PAR
21- Hak ve Özgürlükler Partisi
22- Ocak Partisi
23- Adalet Birlik Partisi
24- Demokrat Parti (DP)
25- Güç Birliği Partisi
26- Millet Partisi
27- Milli Yol Partisi
28- Adalet Partisi
29- Genç Parti
30- Aydınlık ve Demokrasi Partisi
31- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)
32- Türkiye İşçi Partisi (TİP)
33- Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA)
34- Saadet Partisi
35- Vatan Partisi
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