2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

YSK, yurt dışında kullanılan oy sayısını açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) “Saat 22.00 itibarıyla oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 466 bin 452 olmuştur.” açıklaması yapıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.05.2023 - 22:40
YSK, yurt dışında kullanılan oy sayısını açıkladı
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yurt dışında şimdiye kadar kullanılan oy sayısını açıkladı.

Açıklamada, “Saat 22.00 itibarıyla oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 466 bin 452 olmuştur.” ifadelerine yer verildi.


YSK

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