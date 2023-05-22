2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

YSK, yurt dışında kullanılan oy sayısını açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) "Temsilciliklerde 1 milyon 282 bin 802, gümrüklerde ise 68 bin 611 oy kullanıldı." açıklaması yapıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.05.2023 - 19:42
YSK, yurt dışında kullanılan oy sayısını açıkladı
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yurt dışında şimdiye kadar kullanılan oy sayısını açıkladı.

Açıklamada, "Temsilciliklerde 1 milyon 282 bin 802, gümrüklerde ise 68 bin 611 oy kullanıldı." ifadelerine yer verildi.


YSK

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