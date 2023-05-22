YSK, yurt dışında kullanılan oy sayısını açıkladı

Yayınlanma: 22.05.2023 - 19:42

Güncelleme: 22.05.2023 - 19:42

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yurt dışında şimdiye kadar kullanılan oy sayısını açıkladı.

Açıklamada, "Temsilciliklerde 1 milyon 282 bin 802, gümrüklerde ise 68 bin 611 oy kullanıldı." ifadelerine yer verildi.