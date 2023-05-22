YSK, yurt dışında kullanılan oy sayısını açıkladı
Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) "Temsilciliklerde 1 milyon 282 bin 802, gümrüklerde ise 68 bin 611 oy kullanıldı." açıklaması yapıldı.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yurt dışında şimdiye kadar kullanılan oy sayısını açıkladı.
Açıklamada, "Temsilciliklerde 1 milyon 282 bin 802, gümrüklerde ise 68 bin 611 oy kullanıldı." ifadelerine yer verildi.
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