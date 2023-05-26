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YSK, yurt dışında oy kullanan seçmen sayısını açıkladı

YSK, saat 20.00 itibarıyla gümrük dahil yurt dışında oy veren seçmen sayısının 1 milyon 912 bin 30 olduğunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.05.2023 - 21:20
YSK, yurt dışında oy kullanan seçmen sayısını açıkladı
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Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, 20 Mayıs'ta başlayan yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy verme işlemleri sürüyor.

Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) edinilen bilgiye göre, 26 Mayıs saat 20.00 itibarıyla gümrük dahil yurt dışında oy veren seçmen sayısı toplam 1 milyon 912 bin 30 oldu.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 24 Mayıs'ta sona erecek, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.


YSK

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